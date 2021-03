"Tener más de 40 años puede ser una ventaja"

Desde hace bastante tiempo he expresado mi idea de que nosotros los "baby boomers" (los nacidos entre 1949 y 1968) tenemos ventaja en esta era digital, debido a que conocemos los dos mundos, el análogo y el digital, y eso amplía nuestras perspectivas.

Y es que nosotros hemos sido testigos del aparecimiento de varios avances tecnológicos, cuando yo era muy niña no tenía televisor ni teléfono en mi casa. Muchas veces usé los teléfonos públicos que estaban en la calle. Luego tuvimos un televisor blanco y negro, más adelante llegaría nuestro teléfono de disco. Y mucho tiempo después el televisor a colores. Cuando fui a la universidad, en 1973, no tenía calculadora, sí, calculadora. Y cuando fui al INCAE, en 1981, no tenía computadora. En 1996 cuando me certifiqué como Investigadora Cualitativa en el Burke Institute, Cincinnati, los compañeros "gringos" me preguntaban mi dirección de e-mail y yo realmente no sabía a qué se referían. Ah, pero lo más lindo es que todavía guardo la enciclopedia Grolier que nos compró mi papá para apoyarnos en nuestros estudios y vaya que la utilicé mucho para hacer mis tareas. ¿Google?

La primera computadora la "conocí" en mi trabajo en 1982, mi primer teléfono celular no recuerdo exactamente cuándo lo tuve, pudo haber sido en 1992. Cuando regresé de Cincinnati lo primero que hice fue averiguar qué era un e-mail y fui a la oficina de ANTEL a llenar una solicitud para tener mi dirección, aunque confieso que cuando la tuve todavía no sabía para qué servía. No logro recordar cuándo tuve mi primera conexión a Internet, pero era a través del teléfono.

Algunas veces he pensado que eso de que los "baby boomers" tenemos ventaja era un invento mío para sentirme "importante", pero para mi sorpresa hace unas semanas en el Boletín que recibo periódicamente de Marc Vidal, quien es considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital de España, me encontré que el tema de su "vlog" en esa ocasión era precisamente este: "Si tienes más de 40 tienes una ventaja. Si no los tienes, te interesa saber cuál también. Es difícil reconocerla pero posees la capacidad de comprender qué es eso de un mundo analógico que se ha ido adaptando a lo digital. Los que nacieron en ese universo automático no conocen la transición. Tú, que tienes más de 40 años, lo digital, la robótica, la inteligencia artificial te exige mesa y mantel. Para entenderla, para comprenderla, para disfrutarla". Esto significa que también la generación X (los nacidos entre 1969 y 1980) son parte de esta ventaja.

Y en el sitio blogthinkbig.com me encontré este artículo: "Relevos. Generaciones ante la transformación digital", escrito por Ignacio G. R. Gavilán, que me resulta motivador porque demuestra que no hemos sido simplemente espectadores en esta evolución de lo análogo a lo digital. "Pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la generación X? ¿Qué pasa con los ‘baby boomers’? ¿Ha sido el nuestro un esfuerzo baldío? ¿Hemos acabado nuestra misión? ¿Hemos sido, como dicen los más agoreros, una generación perdida? Nada de eso. Nada de eso, en absoluto. Nosotros hicimos Internet. Nosotros generalizamos la banda ancha y lanzamos el Internet de las Cosas. Nosotros hicimos realidad la Ley de Moore. Nosotros aprendimos a programar e hicimos del PC un electrodoméstico más. Nosotros desarrollamos el móvil y las redes sociales. Nosotros creamos Java y HTML5. Nosotros construimos el mundo digital. Nosotros tenemos motivos para la satisfacción y el orgullo. Y todavía nuestro fuego no se ha apagado. Todavía tenemos mucho que hacer, mucho que desarrollar, mucho que enseñar, mucho que correr".

Sigamos corriendo...