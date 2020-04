Tengamos presente que lo que hoy habría que propiciar y fortalecer es la sana convivencia en todo sentido

Sin dejar de reconocer que los apremios y las dificultades para darle el adecuado tratamiento a una situación tan acuciante como esta en la que estamos inmersos hacen que los ánimos se salgan fácilmente de control, tenemos todos que ir midiendo las reacciones correspondientes, porque sólo de esa manera se hará factible ir despejando la ruta hacia nuevos espacios de realidad, dentro de los que todos podamos estar seguros, en la mejor medida de lo posible. Y el punto decisivo tiene que ser el uso de la racionalidad tanto en los ámbitos públicos e institucionales como en los variados planos socioeconómicos, porque todo ello va enlazado entre sí, aunque tan pocas veces queramos reconocerlo. Y, por supuesto, el aporte de la ciudadanía es factor esencial para que todo camine bien.

En este último campo hay que poner especialísima dedicación, porque dentro de una problemática como la que ha colocado en primer plano esta crisis pandémica, las actitudes y los procederes ciudadanos son absolutamente determinantes. La necesaria e insustituible cuarentena, que exige un firme distanciamiento social, tiene que ser cumplida de manera ordenada y estricta, con las adecuadas licencias de desplazamiento pero con una constante vigilancia institucional para que no haya desórdenes ni libertinajes que atenten contra la seguridad general. Es hacia dicha seguridad a donde deben tender todas las voluntades nacionales, desde las más altas esferas del poder hasta los más sencillos núcleos populares.

Si la ciudadanía no acata las normas y los procederes del distanciamiento que nos protege a todos, cuanto se haga quedará expuesto a contingencias de muy elevado riesgo; y por eso no puede haber complacencias de ninguna índole como tampoco irrespetos que estimulen la rebeldía. En tal sentido, así como es clara exigencia contar con una disciplina institucional apegada inequívocamente a la legalidad vigente se ha vuelto un imperativo de integridad nacional que haya constantes llamamientos, motivaciones y presiones para que la población se incorpore sin excusas a los confinamientos exigidos, acatando todas las medidas de prevención. Si todos ponemos responsable y oportunamente lo que a cada uno nos toca, de seguro podremos salir con más conciencia acumulada para encarar de modo constructivo lo que viene de aquí en adelante.

Sólo faltan unos meses para que los salvadoreños nos dirijamos a las urnas a depositar nuestro voto para elegir diputados y concejos municipales, y si no hubiera venido esta emergencia avasalladora estaríamos ya en plena campaña. Hoy no sabemos cuándo podrán ir cediendo los mecanismos anticontagio, y por ello no sabemos cuánto se encogerá la actividad preelectoral en el terreno; pero, en todo caso, tendría que comenzar desde ya a implementarse un espíritu de normalidad en perspectiva, para que el descontrol se restrinja en vez de multiplicarse. Cómo entrar en esa fase debería ser motivo de planteamientos urgentes para los llamados "tanques de pensamiento", para las organizaciones sociales vinculadas a esta temática y desde luego para las distintas fuerzas políticas.

Apuntémosle sin vacilaciones a la sana convivencia, que no sólo significa erradicar progresivamente todo comportamiento violento, sino darle carácter de normalidad permanente a la armonía social básica y hacer que el respeto se convierta en motor primordial dentro del accionar social, económico y político. Esta prueba tan duda debe habilitarnos para ello, en función de país.

Justamente de eso se trata: de que todos los salvadoreños hagamos causa común para que nada quede expuesto a los vaivenes de lo imprevisible, y, por el contrario, para que un orden verdaderamente nuevo pueda empezar a hacerse sentir.