Tenía que ser mujer

La otra madrugada, una doña casi levanta al pelotón de ciclistas en el Naciones Unidas. "Lástima que no le pudimos pitar la vieja" se lamentó uno. "Tenía que ser mujer" estereotipó el otro. Yo, del susto, ni pío pude emitir.

Ahora 8M se celebra el Día Internacional de la Mujer (IWD en inglés), para velar por los avances sociales, económicos y políticos de las de Venus. La meta es un mundo basado en la igualdad y equidad, libre de maltrato físico, mental y sexual, dejando atrás la discriminación y los estereotipos como el de arriba.

Cierto, las mujeres no son Aces al volante, sobre todo si se maquillan o chatean al manejar, pero no todas son boyas; mi mujer no maneja moto, pero carro, mejor que yo.

Multitudinaria la marcha que organizó Lady Drag el domingo pasado (aunque jamás como la del 15 de septiembre). Un grito de batalla de salvadoreñas reclamando diversidad, en adición a igualdad y equidad. Un pongámonos las Ray-O-Vac pues falta mucho por nivelar la balanza en un país, con demasiados feminicidios, dominado por la testosterona.

En Centroamérica, El Pulgar jamás ha tenido una presidenta. Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, sí. En Suramérica, ni se diga -abundan los primeros damos. De los 84 diputados solo 24 son mujeres; "les encanta tomarse selfis" mete cuchara la lorita Pepita. De los 16 ministerios, solo 5 ministras quedan, a pesar de que nos prometieron un gabinete 50-50.

¡El Salvador, despertemos! Es la era de las salvadoreñas de armas tomar, proactivas, sin miedo a expresar lo que piensan, empoderadas. Es la era de cambiar la cocina por la oficina, de pasar de prepararle la comida a su marido a "ay ve qué te hartás, amorcito".

Es la hora de cambiarle el sentido al "tenía que ser mujer", usándolo no como crítica cuando simasito nos planchan; sí como halago a las que usan su materia gris para dejar huella.

Este día, las de Venus nos exigirán que subamos y bajemos el asiento del chele bocón; que demos pachas y cambiemos Pampers (uffff); que vayamos al súper, que saquemos la basura, que toquemos más que solo el control, y no pasemos solo chupando, o viendo tele (y porno en el teléfono), echados en el sofá.

Ay vamos dirán muchos machos. Antes los hermanitos recibían la pechuga, las hermanitas el ala, ahora no. Antes las mujeres eran educadas como princesas a la espera de su príncipe azul, ahora no. Antes la cerveza que más vendía era la de la valla con el bikini más chiquito (y los cocos más grandes), ahora no. Cierto, ay vamos, pero no suficiente.

No me cabe la menor duda de que el mundo fuera mejor si los de Marte escucháramos a las de Venus; si no les pusiéramos obstáculos en su camino; si las valoráramos y respetáramos mucho más. Empecemos por atender el llamado por la igualdad. ¿Qué mujer se anima a correr contra Bukele en 2024? Ya va siendo hora.

Ahhhh criaturas de Venus, difícil vivir con ustedes, imposible vivir sin ustedes. Muchas felicidades en su día y mucha suerte en la conquista por la igualdad, equidad y diversidad. Una serenata de Arjona en su honor (en el tuyo también, lorita):

Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeeereeeesss!

"¿Qué hubiera escrito Neruda? / ¿Qué habría pintado Picasso si no existieran musas como ustedes? ¡Mujeeereeeesss!

Y si habitaran en la luna, habría más astronautas, que arenas en el mar / más viajes al espacio que historias en un bar/ no podemos negarlo / son lo mejor que Dios puso en este lugar... ¡Mujeeereeeesss!