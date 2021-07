Ante la humazón que levantó la lista Engel, desapercibida pasó la legalización del cannabis recreativo en México. Cannabis, monte, churros, llámele como le llame, la marihuana es un tema espinudo en la agenda mundial, pese a que solo el 2.5 % de los 7 mil millones de homo sapiens "aceita la máquina", "agarra avión". Muy pocos, si vemos que 57 % despegamos con otra droga (el guaro), y que a 23 % lo tiene atrapado la nicotina.

Llama la atención el "a fumar se ha dicho" mexicano, por su cercanía y la similitud con nuestra cultura e historia (ambos cumplimos 200 años en septiembre). Pues resulta que, desde 2017, los Aztecas permiten el uso medicinal del monte. Claro, un cuadro de la abuelita aliviando sus males, gracias al THC, es más fácil de comprar que el de un quinceañero con los ojos colorados.

La presión por full legalización ha venido in crescendo desde que los diputados dijeron "va pue, pero solo como medicina"; hasta que, la semana pasada (28 de junio), la Corte Suprema de Justicia, ante la indecisión del Congreso, levantó la prohibición del consumo de marihuana. Fumazón que se armó.

"Tequila, tacos, Corona, mariachi y monte, yo me voy pa México", feliz la lorita Pepita. Ojo que dije consumo, no pensés que vas a ir a transar monte, lorita. Podrás cargar hasta 28 gramos (ni idea cuántos churros salen) y sembrar hasta 8 plantas (más que suficiente pa tus plumas). No se te olvide el DUI, pues tenés que ser mayor de 18, y no podrás aceitar la máquina en lugares públicos.

"Quizá mejor me espero a que la bancada cyan legalice, sin restricciones". Buena idea lorita, podrás transar con bitcoines.

Google me cuenta que el monte es legal en 35 países y en 16 de los 50 estados gringos, Nueva York el último en sumarse. México se une a Uruguay y Canadá, donde es legal, tanto el consumo como la venta, desde 2013 y 2018, respectivamente. Mi bola de cristal me indica que El Salvador será el siguiente, que pronto podremos comprar joints en la San Nicolás.

"Aquí legalizarán la coca primero", adivina la lorita. No sería raro, lora, una cortina con mucho más humo que el bitcóin o la conquista de ARENA.

Quedémonos con el monte. La verdad es que conviene legalizar, no criticar. Comprobadísimas están las propiedades terapéuticas del cannabis; su consumo es natural, no químico, aliviando la angustia del enfermo de forma más económica.

Legalizar, no criticar, para más recaudación fiscal afianzar. Cuenta el sabelotodo, que los 16 estados gringos generan más de mil millones de impuestos al año. Claro, si aplicamos el 2.5 % de consumo mundial, en EUA fuman porros 8 millones vs. solo 175,000 en El Salvador, pero son impuestos que ahora no tenemos.

Legalizar, no criticar, pues los narcos merecen que les quiten el monopolio; que más de ellos, junto a más políticos corruptos y antidemocráticos, aparezcan en las listas Engel y se vayan al bote.

Legalizar, no criticar, pues el consumo de monte recreativo, a diferencia del tabaco y el alcohol, dicen que no es adictivo. También dicen que no es para todos, pues a muchos les da ansiedad, depresión y hambre, condiciones conocidas como "la pálida" y "los monchis".

Legalizar, no criticar, pues el café ya tocó fondo, y así como andamos buscando un nuevo pisto, busquemos un nuevo cultivo que traiga alivio al bolsillo de nuestros agricultores. ¿"Va a querer Apaneca Gold, La Palma Green, Chaparrastique Special o Coatepeque Point?" nos preguntarán en la farmacia.

Legalizar, no criticar. Marihuana es el ingrediente activo de una crema que mi mujer se unta en la cara, razón por la que no envejece. ¡Nuevas posibilidades de emprendimiento a la vista!

Pero antes de legalizar sugiero que, a diferencia de la cortina bitcóin, analicen los riesgos y beneficios de semejante medida, y le vuelen ojo al consumo de tequila, tacos, Corona, mariachi y monte en nuestro vecindario.

"The Cuervo Gold, the fine colom-bi-an" cantan Steely Dan desde el patio.