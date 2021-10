Tercera dosis, leyendas urbanas y comunicación gubernamental

Así, es un error argüir que en El Salvador se está recorriendo un camino desconocido o sin fundamentos científicos. La resistencia de algunas personas a vacunarse, a no aplicarse ni siquiera la primera dosis, continúa siendo un terreno fértil para el desarrollo de narrativas sin sustento que pretenden despreciar la utilidad de la inmunización. Es cierto, hay un debate mundial sobre la tercera dosis pero no acerca de si ofrece peligros para la salud sino sobre qué tan conveniente es que algunos países comiencen con ella mientras otros con muy pocos recursos y limitaciones de acceso a la salud pública no hay concluido ni siquiera un primer ciclo para un porcentaje decente de su población.