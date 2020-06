Tiempo de renovación

Pocas cosas desnudan nuestra esencia como enfrentarnos a una situación que nos causa dolor o amenaza nuestra supervivencia.

La pandemia de covid-19, con sus restricciones a nuestra libertad, la incertidumbre que nos roba el sueño y la angustiosa posibilidad de enfermar y morir, es una de esas circunstancias excepcionales que prueban de lo que estamos hechos, y hacen emerger lo mejor y lo peor de nosotros.

No es fácil mantener la cordura ante un enemigo invisible que de forma intempestiva desbarató nuestros planes, amenaza nuestra vida y nos ha dejado impotentes ante la realidad de que no existe un lugar o un mañana seguro, y que ni el dinero ni el poder nos pueden salvar.

Es ahora cuando debemos echar mano de la ventaja que nos da ser criaturas racionales, capaces de adaptarnos al cambio, de controlar nuestras emociones, y de actuar con sensatez ante lo que nos amenaza.

Los seres humanos somos una maravillosa simbiosis de cuerpo, mente, alma y espíritu. Y esto nos dota de razón, conciencia, libre albedrío y una conexión con lo eterno.

Tenemos el poder de elegir, no solo entre huir o pelear, o entre el placer y el dolor, sino entre el bien y el mal.

La decisión incorrecta nos vuelve insensibles, temerosos, superficiales y egoístas. Hace que nuestra vida adquiera significado solo cuando tenemos dinero, fama, poder, salud, belleza y conocimiento. La adicción hedonista que nos esclaviza a buscar el placer a toda costa, aun infligiendo dolor a otros; lo que eventualmente nos robará la paz y nos destruirá.

Es en medio de esta tragedia que debemos atrevernos a descubrir, aceptar y superar nuestra tendencia a la ira, la codicia, la envidia y la corrupción; nuestra hipersensibilidad a la crítica, al control y a que nos nieguen la razón. Y a reaccionar con violencia, aislamiento, abuso de sustancias, o negligencia, ante lo que nos saca de nuestra zona de comodidad, que es en realidad una zona de muerte.

La mejor opción es utilizar el dolor como una herramienta para ser transformados. Enfrentar nuestros demonios, desnudarnos ante el espejo de nuestra propia vanidad, sin importar qué tan desagradable es lo que vemos. Reconocer nuestra imperfección, nuestra pequeñez, hacer algo para tomar el rumbo correcto y estar dispuestos a pagar el precio.

Saulo de Tarso, a quien su propia miseria personal le sirvió para convertirse en el Apóstol Pablo, se refiere a este proceso como la renovación del entendimiento.

Personalmente la pandemia me ha arrinconado, me ha dejado expuesto ante mí mismo, y me ha forzado a decidir entre ceder a mi naturaleza más baja o trascender descansando en la fe, la esperanza y el amor, que es la fuerza más poderosa del universo.

Este es un tiempo de prueba, de redefiniciones y de cambio. El pasaje a un viaje de descubrimiento de un nuevo mundo. Tendrás que sumergirte en aguas profundas y oscuras, donde habrá temor y sufrimiento; pero la verdad que encuentres será liberadora; y cuando emerjas, no serás ni volverás a ser igual, habrás descubierto tu llamado, tu significado, y estarás listo para cumplir la misión que se te ha encomendado.