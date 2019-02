Tiempo de serenidad y reflexión

Es tiempo de serenidad, de reflexión, de estudio y comprensión de lo sucedido, de diálogo constructivo, las redes sociales ya no deben reflejar odio, ni buscar culpables, todos lo somos, en algún grado.

El resultado sorprendió a todos, aun el ganador tenía dudas, 2 y media horas antes del cierre de las urnas pidió urgentemente a sus seguidores que no lo dejaran solo. En ARENA y simpatizantes había optimismo por el triunfo en segunda y algunos pensaban quizá en primera. El FMLN con su trabajo y publicidad de los últimos meses creía en una remontada grande, algunos soñaban un segundo lugar.

Nadie esperaba un triunfo tan contundente de Bukele en primera vuelta, estaba por probarse si la popularidad en redes se convertía en votos, algo inédito en el país. Nadie esperaba un descalabro tan grande del FMLN que los deja en situación muy delicada, pocos separaban que la Coalición no aportara votos, ni que el caudal de ARENA bajara tanto, pocos pronosticaron un absentismo tan alto, que es una forma de expresarse.

Eso es historia, Bukele ya es presidente y a todos nos corresponde desearle suerte y una buena gestión en beneficio del país, apegándose a la institucionalidad y cumpliendo su compromiso de no permitir corrupción, su eslogan de campaña "el dinero alcanza cuando no se roba" debe ser su guía. Debe gobernar con mesura y sabiduría, no tiene cheque en blanco, muchos votaron contra otros, no por él y suficientes en contra, debe gobernar para todos.

El país no sabe qué esperar, sus propuestas fueron pocas, enfrenta una grave crisis fiscal, un problema importante de seguridad en que al menos hay soluciones encaminadas, tendrá dificultades de gobernabilidad por un tiempo, los 11 diputados de GANA y CD no le dan para mucho, pero ya se sumaron PCN y PDC (no hay sorpresa), ya algunos diputados de ARENA se insinúan. Es difícil vaticinar qué hará el FMLN. Pero en el gobierno y con dinero seguramente logrará mayoría simple, para calificada tendrá que negociar muy bien.

Rodéese de la mejor gente posible, defina pronto su equipo de transición y las primeras acciones de gobierno. Por ahora se recibe bien el cambio de política con Venezuela y Nicaragua, algo que le costó muy caro al Frente.

En ARENA como en cualquier partido que pierde, hay rabia, intrigas para tomar el poder, esperable, pero no se ve derrotismo, tienen 37 diputados y 138 municipalidades, son un partido fuerte.

A ellos aconsejo con más énfasis serenidad y reflexión, después de las batallas todo el mundo es general que dice que no debieron o sí debieron hacer. Pidieron la cabeza del COENA de manera no tan bonita, aunque en democracias avanzadas, cuando se pierde una elección dimite la cabeza.

Ya el COENA anunció que el CEN llamará a elecciones adelantadas y que los actuales integrantes no aspirarán a cargos. Lo primero está bien, lo segundo no era necesario, hay gente valiosa y honesta en este COENA, parte importante de la renovación de ARENA.

El descontento es más con algunos diputados y alcaldes. Eso es difícil de cambiar sin modificar estatuto limitando el número de períodos. Si ellos son los dueños de los votos, es complejo de otra forma.

Por los señalamientos que les hacen y las pasiones que despiertan, no es conveniente que se postulen a cargos en el COENA ni el alcalde Muyshondt ni Javier Simán, ambos me han expresado que no tienen interés, cumplirán.

Somos sobrevivientes, de esta saldremos fortalecidos como país.