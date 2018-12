Como país, estamos atravesando desde hace mucho tiempo una dura crisis en materia de valores; no hay respeto a los símbolos patrios, hay poco sometimiento a las autoridades, la mayoría de salvadoreños no acatan las leyes, los niños no respetan a sus padres y menos al vecino, existe poca reflexión de que no se debe conducir bajo los efectos del alcohol, se han dado varios accidentes por la imprudencia de ir revisando el teléfono cuando se conduce, la gran mayoría de políticos se resisten a servir al pueblo que los eligió y no desean renunciar a vivir como príncipes, mientras el pueblo padece hambre y miseria.

Se ha ignorado el verdadero significado de la Navidad, que representa el nacimiento del Salvador del Mundo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, aunque no nació específicamente por estas fechas, pero el hecho de celebrar su nacimiento debería ser un tiempo de análisis y reflexión de todo ciudadano, y buscar esos tiempos de paz, con cada persona que se tiene la oportunidad de interactuar, incluyendo los irrespetados e intolerantes, así como lo enseña la Biblia en Hebreos 12:14: "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor".

Debemos tener claros que la educación de los hijos no es potestad ni responsabilidad de los docentes ni de los vecinos ni las redes sociales o la televisión, como algunos padres de familia que de manera irresponsables abandonan a sus hijos para que sean educados por el entorno, la educación como el cuidado personal de los hijos es un monopolio exclusivo de cada papá y mamá, es una tarea indelegable, de manera que si queremos ver una sociedad diferente en unos 20 años, debemos de hacer planes en la educación con énfasis en la prevención y la siembra de valores bíblicos en cada mente de todo niño que está naciendo.

No hay duda de que la delincuencia juvenil cada día va en escalada, por más planes que han elaborado y aplicado, ninguno ha funcionado, y esto se debe a que en cada plan de seguridad que se ha creado no se ha tomado en cuenta a Dios como fuente de la vida y el creador absoluto de todo lo visible e invisible, quizás algunos ciudadanos son más osados y se preguntan: ¿Dónde está Dios ante tanta maldad en el país? La respuesta sigue siendo la misma, Dios está donde los dejamos cada salvadoreño hace más de 50 años, fuera de las aulas escolares, fuera del hogar y fuera de cada recinto de trabajo.

De modo que, si queremos ver una sociedad con valores y siendo respetuosos de las leyes, lo primero que tenemos que hacer como país es volver a los principios de la Biblia, practicar el amor al prójimo, hacer el bien, ser tolerantes, amables, y desarrollar la responsabilidad de pasar con los hijos tiempos de calidad, educarlos, darles afecto, aprender a escuchar sus problemas y quejas, porque solo un tiempo serán niños, luego crecen y se van, algunos para bien y otros se convierten para mal.

No obstante, en la gran mayoría de casos los hijos se pierden en el mal camino, porque los padres no se tomaron el tiempo de pasar tiempos de calidad, ni estar para con ellos, en los momentos que más los necesitaron. La Biblia es un libro increíblemente actual, que nos da una orientación clara de cómo debemos tratar a los hijos, por ejemplo, Proverbios 22:6: "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él", instruir implica no abandonar a los hijos, sustituir la ira por la tolerancia, el cincho por el consejo sabio, el regaño insensato por afecto y cariño hacia los hijos.

Jesús nos habla con amor, y nos trata como a hijos cuando está dando el sermón del monte en Mateo capítulo 5: "Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad", así que estos tiempos deberían ser de reflexión, y de seguir la paz con todos.