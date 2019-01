Tiempos de reflexión

Si todo se desarrolla con normalidad, en ocho días conoceremos la fórmula presidencial que guiará los destinos del país durante el período 2019-2024. Con este nuevo ejercicio, los salvadoreños estaremos dando otro paso hacia la consolidación democrática, desde que el país escogió esa senda. Sin embargo, debemos aceptar que la campaña en la que los diferentes candidatos sustentaron sus pretensiones de dirigir a la nación ha sido considerada, por muchos, como la más sucia de que se tiene registro; y, como las anteriores, ausente de propuestas viables y concretas que ayuden a potenciar el desarrollo integral del país.

También se habla de que estamos en presencia de un ejercicio inédito, por el hecho de que ha surgido una tercera fuerza política que amenaza con resquebrajar el bipartidismo que ha campeado por más de un cuarto de siglo. El problema, en este caso, deviene del origen y la forma en que se desenvolvieron los acontecimientos alrededor de esta nueva opción, pues al escudriñar su trayectoria, despierta, con toda razón, ronchas en grandes segmentos de la población.

Más allá del rechazo o simpatía que genera esta opción, no pueden pasar desapercibidos los señalamientos que se le han hecho a su candidato, donde destaca su ingreso a la lucha electoral, con el padrinazgo de un partido surgido de lo más sucio de la política criolla y con un desempeño en la Asamblea Legislativa plegado al FMLN que, al final de cuentas, ha terminado por erosionar la institucionalidad democrática. A este personaje también se le señala por no haber dado evidencia, hasta ahora, de la ideología que profesa; aunque muchos lo consideran como un populista consumado. Esto hace más complicado todo intento de discernir sobre cuál sería el rumbo que le daría al país –si es que el electorado lo favorece con su voto– porque aun sus ofertas de campaña no parecen encajar dentro del complejo escenario que vivimos, el que, haciendo grandes concesiones, se puede sintetizar en lo siguiente: pobreza estructural, trampa económica, corrupción institucionalizada, delincuencia desbordada y problema migratorio en aumento.

Que rehúya los debates quizás no sea, por otro lado, relevante, pero sí lo es el conocimiento que tiene la ciudadanía de sus cuentas pendientes con la justicia, su plan de gobierno fantasioso, la ofensa a la inteligencia de los demás (incluyendo el partido que le sirvió de taxi), que arremeta sin miramientos contra la mujer, que utilice el anonimato que le procuran las redes sociales para despotricar contra el adversario y que se apropie descaradamente del trabajo ajeno.

El escenario inédito también alude a una transición, donde no sabemos qué heredará el próximo gobierno de la administración que concluye el 31 de mayo. Durante las últimas administraciones todo ha sido tan opaco –especialmente en lo que concierne al manejo de las finanzas públicas– al punto que muchos dudan que el país pueda salir adelante y evitar, para el caso, un default –no uno deliberado como el de 2017– porque la aprobación del presupuesto estuvo marcada por negociaciones turbias que obviaron la necesidad de que el país mantenga su buen crédito ante la comunidad internacional.

También tenemos el desafío de evitar caer en situaciones como la de Nicaragua y Venezuela, aunque para un país como el nuestro, ubicado en una región potencialmente presa de la nueva geopolítica que parece estarse gestando, nada es descartable. Relacionado con esto, nos unimos a la mayoría que rechaza el apoyo que le ha brindado el presidente Sánchez Cerén al gobierno usurpador de Maduro. Acaso, sin percatarse, está contribuyendo a la división de América Latina. Y esto también podemos relacionarlo con las sin precedentes próximas elecciones.