Tierra para los retornados

Una larga historia de expropiaciones a la población originaria, conminada a vivir en las peores tierras y a depender de cultivos de subsistencia, además de marginalidad en los bienes de la civilización, educación y cultura. La reforma pretende la redistribución más equitativa de la tierra, mejor aprovechamiento de la tierra disponible para mejorar el ingreso de los campesinos, su poder adquisitivo y así mejorar la calidad de vida.

Sin embargo 39 años después, todas las maravillas de lo que sería la reforma agraria no se reflejan en la calidad de vida del campesino y por ende en la economía del país. No se puede negar que algo se logró, pero han sido más los desatinos. Por ejemplo, las cooperativas de la reforma agraria, en su mayoría no han logrado hacer productivas las tierras, de las mejores del país. Sus cultivos salvo algunas excepciones son para la subsistencia. Las tierras por la falta de cuido se han ido deteriorando. Son cerca de 39 cooperativas y la extensión adjudicada de 168,693.73 manzanas, una gran superficie para un país tan pequeño como el nuestro, subutilizada.

El otro elemento de esta situación es el de migración y los retornados. Es un tema complejo y está asociado básicamente a la pobreza, los bajos niveles de educación, la inseguridad y las insuficientes alternativas de realización de los grupos familiares. En este rubro es difícil conseguir datos actualizados, pero conseguí a guisa de ejemplo, el dato de retornados del 1 al 8 de mayo del presente año: 5,922 salvadoreños deportados de Estados Unidos de América y 4,122 de México. Un poco más de 10 mil en esa semana. Estaríamos hablando de 40 mil por mes.

La atención a toda esta cantidad de personas realmente es un reto mayúsculo. Los Estados Unidos Mexicanos activaron recientemente un convenio con nuestro gobierno –"Sembrando vida"– por 30 millones de dólares para erradicar las causas de la migración. Los Estados Unidos de América aprobó para este fin 58 millones de dólares en 2018. La premisa implícita en la ayuda es que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es a través de actividades productivas.

Desde mi perspectiva, debemos aprovechar la experticia de los deportados, y la riqueza de nuestro suelo con la tutela del Estado. No necesariamente los retornados tienen que saber de agricultura, sino integrarlos según su experiencia en la cadena productiva. El acompañamiento de las instituciones como el MAG y todas sus gamas de instancias, las mypes para que ayude en la administración y en la creación de canales de distribución... un gobierno corporativo fomentando sinergia. El gobierno en el poder se está caracterizando por ser ejecutivo, operativo, práctico. Veremos qué pasa.