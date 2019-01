Tigres dormidos

Despertar a alguien profundamente dormido no es buena idea; y si ese alguien es un tigre, la idea es terrible. El riesgo para nuestra vida nos quedará claro al escuchar un feroz rugido. Por algo a Churchill lo llamaron "el último tigre", pues nadie como él para poner orden con sus "rugidos".

En la sucia política cuscatleca, varios que considerábamos tigres, de la noche a la mañana se convirtieron en gatitos que, contrario a la lógica, hasta les temen a las ratas. Alguien dijo: "La madre de los locos está siempre embarazada"; en menos de nueve meses estos falsos tigres podrían ser un problema serio para nuestra democracia.

Vemos el caso del tigre convertido en gatito, de apellido Bukele, quien se quedó sin partido por lo que, contra sus aparentes principios, se postuló por GANA, entrando por la puerta trasera, de madrugada, mientras los tigres Rovira y Guardado roncaban. Tal movida de rata no convenía ser divulgada por sus troles. ¡Quién se iba a imaginar que el naranja tigre se iba a convertir en celeste golondrino!

Will Salgado, sos otro caso de tigre ganguero. Se suponía que solo tigres cabían en tu cueva, construida con el ripio de ARENA, pero como que te fuiste en la "de choto", pues se te metió el gato Bukele, te desarmaron tu proyecto político, y no dijiste ni pío. Yo me imaginaba una guerra civil en GANA.

Otro falso tigre, echado en su curul, gracias a los nefastos residuos, es Gallegos. Bukele, y sucia compañía, le metieron gol desde la media cancha, y ¿qué pasó? Calladito. Manso y hasta más condescendiente con los que le hicieron la gran jugada. Nada que ver con el poder que aparentás dentro de GANA. No entiendo tu sumisión (o negociación) con la llegada de Bukele a tu partido. ¿Ya no mandás en GANA, Gallegos? Por cierto, en horas laborales, te he visto nadando; a esas horas tenés que estar trabajando, como todo empleado público. ¿O solo recibís tu salario por ir los jueves a la Asamblea?

Francis, Francis, Francis... personalmente te lo he dicho; estás en el partido equivocado. Siempre resaltás lo correcto que hacés las cosas, pero ahora que te metieron a Bukele enfrente, no decís nada.

Mario Tenorio: Otro tigre dormido panza arriba cuando de trabajar se trata, pero feliz viendo la final del mundial Rusia 2018. Bien que gritaste los 4 contra 1 que le metió Francia a Croacia, pero calladito ante la llegada de tu candidato. Parece que solo fuiste a la ferretería, con la cola entre las patas, a comprar pintura celeste para cambiar el anaranjado.

La deuda política parece ser el único atractivo para GANA. No sé cómo le hacen frente al millonario pago de vallas y spots publicitarios. De qué sirve, si no tienen propuestas, no tienen rumbo. Como decían en la película "El Padrino", solo son negocios. Si ustedes son bandidos, y se asocian con un bandido, equivale a que todos son bandidos, y viceversa.

La historia se repite. Bukele / GANA = a Tony Saca / GANA: Ambos contra ARENA; ambos con chequera sin límites. Todo por el poder. Elías Antonio se inventa el partido UNIDAD, coalición formada por GANA, PCN y PDC. Ahora PCN y PDC se unen en coalición con ARENA, y GANA se va con el mejor postor.

Cuántos tigres que ya no rugen. Ahí andan campantes y sonantes, sin rayas, sin rugir, pero con chequeras abultadas y planes nefastos.

Debemos pensar bien sobre el futuro de nuestro país. En nuestras manos está elegir al mejor, para darle en la nuca a tanto gato malévolo.