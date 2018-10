Tips para conquistar milénicos

Les cuento mi sueño de anoche: Como parte de su estrategia para restarle voto joven a su contrincante celeste, y así aferrarse al poder, Hugo inaugura el "Monumento a los Milénicos y las Milénicas". La asistencia al corte de cinta estuvo rala, pues fallaron en no jalar cipotada de los pueblos, con carnada de Pollo Campero, y porque a la mayoría de milénicos la política les resbala. Con razón solo 2 mil, de los 43 mil, que nacieron en 2000 sacaron su DUI para poder votar en febrero.

No sería mala idea erguir un monumento, o pintar un mural, para reconocer a los milénicos: "Aquellos y aquellas, nacidos y nacidas" entre 1980 y 2000, que conforman el 30 % de nuestra población. Son los que, si se activa la oferta laboral, y no se bombean las pensiones, pagarán el retiro de los que nacimos entre 1950 y 1970.

Monumento o mural; les dejo el primer tip.

Tengo dos hijos (él 1991, ella 1994), y trabajo con un montón de los que van a pagar mi retiro, por lo que me consta que los mercadólogos los ponen en un mismo huacal. El huacal dice que los milénicos ignoran la publicidad convencional, cuando la realidad es que el mensaje correcto los dirige hacia el consumo. Para muchas marcas, los consumidores de ahora son un misterio; no están seguras cómo enamorarlos.

Empecemos por identificar, con mira láser, el grupo objetivo de la marca, y enviarles el mensaje correcto, vía la plataforma correcta, en el momento correcto. El láser es capaz de identificar consumidores de sueldo mínimo, en creciente adicción al internet; los que ahora apuntan saldo, antes que huevos, en la lista de la tienda.

La tecnología es la extensión de su propio ser; su vida es multi pantallas, multi dispositivos; con conectividad omnipresente, al menos 7 horas por día. "Yo no soy milénica pero paso clavada en el Feis, el Instagram, el Whats App, y el Yutu, 10 horas toditos los días" confiesa la lorita Pepita.

Tengan claro que los nuevos consumidores prefieren ver videos cortos a tener que leer. Énfasis en corto; más de 15 segundos, y los perdemos. Son impacientes, quieren todo al chilazo, les cuesta enfocarse, viven tan acelerados.

Viven tan acelerados, que la lealtad laboral es cosa del pasado. Si el ambiente en la oficina no les motiva, pocos permanecen más de 1 año. Es que no se imaginan un mundo en el que no exista el balance entre el trabajo y la vida. No entienden cómo sus papás pudieron ser tan esclavos.

Nunca antes recursos humanos había sido tan demandante; también el mercadeo, pero ¡qué motivante e interesante es conquistar a los milénicos!

Muy, pero muy, atrás quedaron los días en los que las marcas conectaban, con grandes masas de consumidores, con un solo spot de 30 segundos pautado en la novela de las 8.

Para atraer el poder milénico, las marcas de ahora deben resolverles la vida (Uber, Hugo), ser auténticas, transparentes, responsables con la sociedad, con el medio ambiente.

Deben abanderar y comunicar lo que creen: MD abandera y comunica el empoderamiento de la mujer; Golden las ideas frescas; Diana la felicidad; Cristal cree que debemos llenarnos de vida de forma simple; Pilsener abandera la amistad. ¿En qué creen sus marcas favoritas?

Les dejo varios tips para conquistar milénicos.

Regresando a mi sueño, el "Monumento a los Milénicos y las Milénicas" de Hugo era un cipotón enorme, casi tan alto como el Salvador del Mundo, del mismo material con el que esculpieron el Monumento "La Michi" (sobre la Diego), con cachucha al revés, audífonos, la nuca gacha, y su mirada perdida en la pantalla que reposa en su palma derecha. Bastante feo, por cierto.

Y por último, un tip a los candidatos:

Los milénicos cuscatlecos, que sí van a votar, no se conquistan con Dragon Ball Z, ni con arrogancia, ni con una hoja de vida salpicada, ni con monumentos. Al igual que marcas, apoyan políticos que les ayuden a resolverles la vida; que sean auténticos, con sincera convicción; que tengan, y mantengan, una trayectoria transparente. Pan para varias matatas.