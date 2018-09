Tips para emprender

Como ya lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores, uno de mis sueños es que El Salvador sea un país de emprendedores. No solo nos ayudaría a salir adelante, sino que también serviría para unirnos como país. Creo que tenemos el talento y las ganas de salir adelante. Pero muchos no se atreven a llevar sus ideas a la realidad por miedo a fallar. A mí me encanta emprender y por eso hoy les quiero compartir algunos consejos desde mi propia experiencia.

Si están pensando que es el momento de comenzar algo propio, pero aún no saben exactamente qué hacer, es decir, no tienen una idea de negocio, les recomiendo hacer un listado de problemas y sus posibles soluciones. Por ejemplo: qué solución podría tener el problema de inseguridad, o la falta de agua, la falta de comida, el desempleo, etcétera. Ahí puede estar la idea que los llevará al éxito.

Al tener ya una idea de negocio, hay que recordar que los consumidores buscan sentirse especiales, tener algo que no todos pueden tener, y formar parte de algo: una comunidad, un movimiento, etcétera. Por eso es importante conocer bien a quienes podrían llegar a ser nuestros clientes.

Otro punto importante a considerar antes de emprender es tener muy clara su motivación para comenzar un negocio propio. Generalmente, se tiene la idea equivocada de que uno será su propio jefe o que así uno mismo será dueño de su tiempo. La realidad no es así. Los clientes terminan siendo nuestros jefes. Y al principio, lo más probable es que toque trabajar más horas que en un horario de oficina.

¿Es necesario renunciar a un trabajo para comenzar un emprendimiento? Eso dependerá de cada caso. Algunas veces se puede llevar ambas cosas a la vez; pero otras, no. Pero lo que yo les puedo decir por mi experiencia propia es que no se debe esperar mucho. Pues mientras más hayan avanzado en su carrera (es decir, mientras más importante sea el puesto que tengan), tendrán más que perder al tomar el riesgo.

Una vez hayan tomado la decisión de hacerlo y tengan clara su idea de negocio, deben pensar qué significado tiene para ustedes la palabra "éxito", ya que no para todos significa lo mismo, y no siempre se trata solo de dinero. También, hay que recordar que por mucho éxito que se llegue a tener, siempre hay que mantener los pies sobre la tierra.

Al momento de buscar inversores (si es que lo harán de esa manera) o clientes potenciales, es muy importante que puedan explicar su idea de manera sencilla, en menos de un minuto. Y no hay que suponer que, porque nosotros entendemos nuestra idea, la otra persona también la entenderá, especialmente si nunca ha escuchado hablar sobre nuestro negocio.

Estos son algunos de los tips más básicos que me ha enseñado la vida como emprendedor. Podría continuar hablando del tema, pero tendrá que haber una parte II de tips para emprender, en la que les compartiré una serie de consejos para que su negocio pueda salir adelante.