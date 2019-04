Tiro al blanco

Los resultados del evento electoral del 3F, si bien fueron pronosticados con suficiente anticipación, provocaron en los partidos que por 30 años detentaron el poder un daño cuya magnitud nunca sospecharon; consecuentemente, no estaban preparados para enfrentarlo. Lo que es peor, todavía no terminan de asimilarlo. Este desastre llevó incluso a algunos a predecir su desaparición, o, cuando menos, a quedar reducidos a su mínima expresión. Sin embargo, no son pocos los que piensan que esa debacle llevará precisamente a los perdedores a su renovación total, alejándose de su fundamentalismo trasnochado y convenciendo a sus propios y extraños que se están adaptando genuinamente a los signos de los tiempos. Es más, si como se espera, con esa experiencia surgen nuevas fuerzas más consecuentes y comprometidas con los verdaderos desafíos del país, el sistema político se tornará más equilibrado y competitivo en beneficio de la democracia.

Ese escenario tampoco está a la vuelta de la esquina. Pero para los dos adversarios más visibles del próximo gobierno, no hay escapatoria. O se remozan o se materializa aquella visión pesimista, caso en el cual ARENA, según algunos, la tiene más difícil, aunque esto suene paradójico. De hecho, hay indicios claros de que a los tricolores les está costando más de la cuenta aprender las lecciones de la historia. En el fondo, pareciera seguir predominando aquel manido y engañoso eslogan de que la verdadera fortaleza del partido está en su "capacidad para reinventarse". En la práctica, esto nunca ocurrió. La pérdida de dos elecciones consecutivas frente al FMLN y los resultados obtenidos en los últimos comicios descalifican esa obsesiva pretensión.

El cuadro que presenta hoy en día ARENA –construido en viejos moldes y costumbres– es de desolación e incertidumbre. De hecho, las omnipresentes luchas intestinas están haciendo más difícil persuadir hasta a sus propias bases de que se está trabajando para darle al partido el giro de 180 grados que necesita. No constituyen una señal de que se va en esa dirección, cuando cada vez es más evidente que permanece inconmovible el autoritarismo, generador de marcados desencuentros signados por la prepotencia, la descalificación, el cierre de espacios para la emergencia de liderazgos más visionarios y la promoción de nuevos cuadros que, después de superar la curva del aprendizaje, se sumen al esfuerzo de limpiarle el rostro al partido. Ventilar abierta y públicamente cuestiones delicadas o simples nimiedades también pone al descubierto cuán lejos está el partido de su reivindicación. Ya lo dijo un excandidato presidencial: "El Titanic se hunde y la dirigencia sigue tocando la misma canción".

El ejercicio de la democracia demanda sacrificios, altura de miras y desprendimiento, algo que a los areneros les cuesta entender y procesar. Para ellos también resulta esencial potenciar la diversidad de pensamiento, para prevenir que al país le ocurra lo de Nicaragua o Venezuela, que han caído en las garras de gobiernos tiranos, corruptos y deshumanizados. Aprender esta lección tampoco nos inmuniza contra el populismo exacerbado, que no tiene ideología.

El centrar estos comentarios en lo está ocurriendo en ARENA no es porque nos preocupe su futuro per se. Lo hemos hecho convencidos de que es el partido que mayor responsabilidad tiene en los problemas que aquejan al país. Si nos metió en un problema económico y social de enormes dimensiones –durante un período que era del todo favorable para que El Salvador transitara a estadios superiores de desarrollo en su máxima expresión– debería saber cómo superarlo. Además, carga sobre sus espaldas el haber abierto las puertas de par en par para que quien lo sucedió en el poder terminara por arruinar todo.