Tocando fondo, corrigiendo rumbo

¡Qué semanita! Metidas de pata, renuncias, bochinches, cierres de maquila, de fábrica, de empresas, de restaurantes. Semanita de banderas blancas, símbolos del hambre, de cacerolazos de rechazo, de pitos de basta ya, de golpe de Estado legislativo, mensaje presidencial vacío, y más enfermos, tanto de covid como de la mente. Rumbo equivocado, sin duda.

Es que lo que debió atacarse como un problema de salud, emulando al mundo civilizado, se convirtió en trampolín electoral, emulando el modelo populista, que nos está llevando a todos de encuentro.

Seguimos metiendo las patas con los #varados; único país en el mundo que le pone trabas, y le da largas, a la repatriación de sus ciudadanos.

En materia de renuncia, ante tufo a mano peluda, "salú Lulú" dijo el comité cuenta costillas; "renunciamos porque no se las dejan contar", declararon ANEP, CAMARASAL, FUSADES, UCA y ESEN.

¡Sí que somos bochincheros! Primero, Nayic desconoce al representante de los empresarios, y luego lo borra de sus redes, "ni que fueras quinceañera como yo", lo critica la lorita Pepita. ¿6,000 se quedaron sin chamba en la maquila de los Simán? ¿Y cuántos en la fábrica del zapato que viste y resiste? ¿Alguien sabe por qué cerró, con bombos militares y platillos policiales, estas vitales fuentes de empleo, si ambas tenían luz verde para fabricar mascarillas, y así poder pagar la planilla? ¿Script electoral igual al del 9F? "Diosguarde" se persigna la lora.

¿Y qué me dicen de los más de 1,000 empleados locales de Avianca, muchos ex-TACA? ¿Cómo les van a pagar si está en bancarrota, y ni idea cuándo abrirá Comalapa? ¿Cómo llevarán pan a su mesa los empleados de Lido, Sinaí y La Tecleña? ¿Dónde está el p#$% plan?

Honor a los publicistas, cocineros, meseros, secretarias, choferes, bartenders, mecánicos, músicos, costureras, car washeros, salones de belleza, vigilantes, y tanto otro hermano suspendido, pues la rata alcanzó hasta el 15 de mayo. Sin plan de reapertura, no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad, no brilla la esperanza.

El único plan, reafirmado en cadena nacional, es mantenernos encerrados, con coviditis afligitis, mentitis enfermitis, y economitis quebraditis.

Hemos tocado fondo. Momento de corregir rumbo, o nos terminamos de quebrar. Me quito el sombrero ante INCAE por su gentileza, obsequiándole a Bukele su Estrategia de Reapertura; sin duda una poderosa luz al final del túnel, llena de consejos sabios, no políticos, de cómo debemos actuar para Covido dominar. Yo sé, los salvadoreños somos necios, pero no pendejos. Entonces, a cuidarnos los pellejos estableciendo, predicando, exigiendo y practicando medidas extremas de sanitización, e ir abriendo y cerrando el arranque del país, atado a números reales, no políticos, de la pandemia.

Vamos piano, piano: Dejen operar a las fábricas, empresas y maquilas, bajo estrictos protocolos de aforo, higiene y distanciamiento. Aprovechemos las lluvias para meterle turbo a las siembras de granos básicos. Dejen que los pescadores, máximo 2 por lancha, salgan a ganarse el pescado de cada día; que los salones y barberías vuelvan a embellecer a la guanacia; que pongan una que otra mesita, en la pupusería; hotelitos operando con uno que otro cuartito; que las tablitas regresen a surfear nuestras olitas; que los ciclistas y corredores echen riata con precaución; que los gimnasios y restaurantes operen con base en reservación; máximo aforo atado Ms'2.

Cierro los ojos y sueño con salvadoreños unidos, echando riata, sin miedo, para sacar al buey del fondo; corrigiendo rumbo, retomando la persecución de sus metas. Los abro, y me doy cuenta de que es imposible llegar a feliz puerto si seguimos metiendo las patas, destilando odio, forzando estados de emergencia, decretando más cuarentenas.

Fácil llegar a triste puerto si, por tratar de perpetuarse en el poder, ni caso le hacen al INCAE pues DISTRAE de su propio plan. Puerto miserable a la vista, si sigue irrespetando nuestra libertad, nuestros derechos y la Sagrada Constitución que, el 1 de junio pasado, juró respetar. ¿No le ha reclamado Dios?