Toda sociedad vive en permanentes vísperas, y entonces la tarea básica consiste en identificar a tiempo qué trae la próxima coyuntura

Estamos a un poco más de una semana para que los ciudadanos salvadoreños tengamos la oportunidad y la obligación de ir a expresar en las urnas la decisión, que es a vez personal y colectiva, sobre quién tendrá la responsabilidad de tomar en sus manos la conducción del país entre 2019 y 2024, desde la silla máxima del Órgano Ejecutivo. El nuestro es un régimen presidencialista desde siempre, y por consecuencia la voluntad, la determinación y la responsabilidad de quien está al frente se vuelven factores de la máxima trascendencia para lo que pueda ocurrir durante el tiempo que dure la gestión. La Constitución Política exige que el Presidente de la República sea de moralidad e instrucción notorias, y eso es desde luego básico para asegurar el buen desempeño de trabajo encargado; pero, analizadas bien las cosas, no bastan esas notas de orden general para que haya garantía de eficaz desempeño.

Dada la experiencia vivida desde siempre, pero en especial por los desafíos que la actualidad globalizadora revuelve en el día a día por todas partes, lo que las sociedades necesitan sin excepción es contar con liderazgos que no se vuelvan servidores de sus propios intereses, sean cuales fueren éstos, sino que permanezcan fieles a la naturaleza de la responsabilidad que han asumido, que es salvaguardar y potenciar el bien común. En tal sentido, y según las circunstancias que hoy prevalecen en nuestro país, lo que necesitamos es un conductor que reúna de entrada dos características esenciales: madurez y lucidez.

En el pasado, aun reciente, las campañas presidenciales eran derrames de promesas, y luego venía un Plan de Gobierno que en definitiva no significaba nada sustantivo. En este preciso momento, y cuando el sentir ciudadano muestras crecientes signos de voluntad participativa sin precedentes, las promesas ya no despiertan ningún interés real ni hay ninguna expectativa ciudadana sobre los Planes de Gobierno. Esto deberían haberlo anticipado los partidos políticos y sus representantes en contienda para estar a la altura de las circunstancias y no exponerse a ningún paso en falso. En la coyuntura presente, hay que reconocer que lo que la ciudadanía está esperando son señales convincentes de que nos encaminamos hacia un nuevo estilo no sólo de ofrecer sino sobre todo de cumplir. Es, pues, más vigente que nunca aquel consejo tan largamente sabido de la sabiduría popular: Hechos, no palabras.

Puestos en esa dimensión, lo que nos toca a los ciudadanos de esta etapa histórica es persistir de manera disciplinada en el autorreconocimiento de lo que los tiempos demandan en todos los campos del quehacer personal, político y social. Y dicho esfuerzo debe ser encabezado por aquellos que están al frente de la responsabilidad de conducción nacional que ellos mismos han solicitado por medio del voto ciudadano. Es hora, pues, de hacer valer dicho compromiso de trabajo, que desde luego no es un cheque en blanco ni una agenda voluntariosa. Entendámoslo de una vez por todas: lo que la ciudadanía demanda, y lo hace de modo intensivo y sin alternativas, es apego estricto a la responsabilidad de encarar las tareas del servicio público poniendo la ley y la moral como marcos inexcusables.

La coyuntura del momento es la que está por concluir el día de las elecciones. A partir de ahí se abre otro momento, que tendrá sus propias características. Y es que, en el plano de las decisiones populares sobre la conducción nacional, si bien las emociones se concentran en quién será elegido, lo verdaderamente decisivo es cómo será el gobierno venidero. A eso casi no se le pone atención, lo cual es aprovechado por los que gobiernan para sentirse dueños absolutos del encargo que tienen, con las tentaciones malévolas que eso propicia.

El poder es potencialmente la fuerza más perturbadora de la normalidad anímica. Los poderosos andan buscando siempre que nada se les ponga enfrente, y por eso la mayoría de ellos no escuchan ni reflexionan. Y si el sistema imperante les da instrumentos para poner su voluntad a salvo de cualquier cuestionamiento corrector, ahí se empiezan a manifestar las peores perversiones. Lo hemos visto con reiteración cada vez más nefasta.

Ésta en la que estamos es, sin duda, una víspera muy especial, porque recoge una serie de elementos que se han venido movilizando en el tiempo, como son, entre otros, el imperativo de fortalecer el sistema político y la necesidad de liderazgos que se pongan a tono con la evolución. Asumamos, pues, esta víspera en todo lo que significa y representa.

Ilustración de Moris Aldana