Todas las emergencias, del tipo que fueren, deben ser manejadas en común con la prontitud y la eficiencia necesarias

Como hemos señalado con insistencia desde hace largo tiempo, los factores más determinantes del crecimiento económico y de la estabilidad social son la confianza ciudadana y el sano desempeño tanto público como privado. Llegar a dicha conclusión no demanda mayores análisis, porque los más variados datos de la realidad apuntan constantemente en esa línea, y por ende no atender tales señales es un signo de miopía práctica verdaderamente indefendible. Ganar confianza en las acciones emprendidas y garantizar efectividad en los procederes impulsados son, en tal sentido, factores insoslayables para que la viabilidad histórica se convierta en norma espontánea de vida nacional.

Dados los acontecimientos distorsionadores que se han extendido galopantemente por todo el mundo, con el coronavirus a la cabeza, se vuelve aún más urgente hacer todo lo que sea posible en las distintas latitudes, zonas y países para evitar que el pánico imperante derive de pandemia en catástrofe, que es lo que todos los signos hacen temer. En verdad, esta específica experiencia muestra a todas luces que en el mundo actual los descontroles tienden a dispararse, y eso ocurre en todos los órdenes, tanto en aquellas cosas que dependen más directamente de las voluntades y de las decisiones humanas como en aquellas otras que son producto de factores ambientales o de salud.

Ante un despliegue viral tan atemorizante como el que en estos días va moviéndose expansivamente por todas las latitudes, la ansiedad universal se vuelve pánico creciente, con todo lo que eso significa. Y sobre todo en las zonas y países que cuentan con más desarrollo ese pánico adquiere proporciones de galopante agresividad autoprotectora. Vemos al respecto casos de dramatismo extremo, como el de una Italia paralizada por los contagios, y no tanto por la cantidad de los mismos cuanto por el miedo a no poder contenerlos con medidas específicas. Señales como esta nos indican que en este mundo en el que todo tiende a globalizarse, la globalización del pánico pone en clarísima evidencia que estamos ante formas de inseguridad sin precedentes.

En nuestro país los signos de ese pánico también se manifiestan, como no podía ser menos, porque la plaga no reconoce fronteras. Como decíamos antes, no se trata de un peligro definido por cifras, sino de una amenaza que parece ingobernable, al menos hasta que no haya recursos medicinales para controlarla de veras. Entre tanto, estamos viviendo una atemorizante lección de impotencia, de la que no escapa nadie. De seguro cuando aparezcan las debidas vacunas todo esto dará un giro, y, como siempre, la tentación de olvidar lo que pasó tenderá a imponerse sin reservas; pero para ganar algo valioso de esta caótica experiencia debería quedarnos a todos una enseñanza de higiene y de precaución que valga en forma permanente y en todos los sentidos.

Ahora mismo en El Salvador estamos en cuarentena nacional por el coronavirus invasor, y aunque eso traiga diversos inconvenientes en la cotidianidad de la vida, hay que entender que, como dice el dicho popular, es mejor prevenir que lamentar, en lo que sea posible.

Lo que sí hay que tratar a toda costa es que sigan abiertas las posibilidades de progreso social y económico para la población y para el país, porque ahí está la clave de lo que podamos esperar realísticamente de aquí en adelante.

Esto que estamos pasando constituye una emergencia que, Dios mediante, será pasajera, y en todo caso debemos seguirle apostando a la modernización nacional en todos los órdenes con la vista puesta en el futuro.