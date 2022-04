Todo al Acelhuate

El agua lluvia penetra en el terreno, infiltrándose hasta encontrar alguna roca impermeable que hace que se acumule, formando lagos o corrientes de agua subterránea, a los que les llamamos mantos acuíferos. Hace décadas, estaba generalizada la creencia de que el recurso era inagotable.

Luego nos dimos cuenta de que las fuentes de agua superficial se venían agotando aceleradamente. Entonces, empezaron los especialistas a hablar de los mantos acuíferos. Tanto que ahora todos debemos adoptar una nueva cultura para proteger los recursos hídricos, y así velar por la salud y el desarrollo de nuestro país. Más del 70 % del abasto de agua potable viene de agua subterránea, y estamos sacando más líquido del que existe.

Un amigo me aseguró que en El Salvador nunca faltaría el agua, por ser tropical y estar cerca del océano. Está claro que no ha visto lo que está sucediendo en California, ni tampoco sabe lo que cuesta desalinizar y transportar el agua de la playa a San Salvador.

Nos estamos llenando de desarrollos urbanos y edificios de apartamentos, sin aumentar la capacidad de aguas negras, ni considerar la impermeabilización de las ciudades. El mejor ejemplo es en la colonia Málaga, en San Salvador, que siempre que llueve medio duro, se inunda, y toda el agua termina en el Acelhuate.

El Estado debe poner orden en el manejo y uso de aguas mediante una moderna ley de protección del recurso hídrico. Los constructores deben incorporar, en cualquier desarrollo, que las aguas de los techos sirvan para llenar cisternas. Además, urgen más fosas sépticas y más plantas de tratamiento de aguas negras.

Nuestro ciclo geográfico cada año cambia gracias al desgaste e impermeabilización de nuestros suelos, por medio de deslaves, contaminación, falta de captación de aguas lluvias, basura, etcétera. Triste, y más triste que no existen medidas para hacer lo mínimo por evitar tirar aguas contaminadas a las quebradas, provocando enfermedades.

Según documento del programa salvadoreño de investigación sobre desarrollo y medio ambiente, el manto acuífero de San Salvador viene bajando desde 1969. Para 1994 tenía una notable disminución de un 40 %, ahora solo se cuenta con un 37 %.

El Paseo General Escalón y calles aledañas es donde más se podría captar agua lluvia en cada invierno, colocando pozos de captación. Son impresionantes las corrientes de agua lluvia que bajan a toda velocidad.

Sembrar árboles es otra medida que ayuda a captar agua pues, a través de sus hojas, filtran agua a los mantos acuíferos, mientras retienen los contaminantes. Además, conservan la biodiversidad y el hábitat, regulan la temperatura y evitan la erosión de la tierra, producen oxígeno y mejoran los suelos. Por todo esto la reforestación es otra medida urgente que debemos implementar.

Cuidemos nuestros mantos acuíferos, propongamos una ley de protección hídrica, no tiremos todo al Acelhuate.

Ref: A Management Plan for the Acelhuate River Catchment, El Salvador: soil conservation, river stabilization and water pollution control. Land Re-sources Development Center, Ministry of Overseas Development, England, 1981