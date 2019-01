Todo lo que pasa en el país tuvo anuncios previos, y esa es una lección de realidad que hay que tener siempre en cuenta

En todos los campos del quehacer nacional se dan movimientos que van configurando una especie de cadena de causas y efectos, que no se detiene nunca. Esto, que es lo natural en la vida, hace que no se pueda descuidar ese proceso progresivo sin que venga en consecuencia una serie de efectos muy riesgosos. En El Salvador esa dinámica de avance histórico, que se produce en la cotidianidad de la vida mucho más que en los ámbitos del pensamiento analítico, tiene su propia secuencia, que es original en muchos sentidos. Así, lo que se viene dando desde los años 60 del pasado siglo es una muestra viva de que el proceso nunca se detiene, aunque con frecuencia tenga que hacerse casi subterráneo para escapar de los asedios y los ataques que acechan a cada paso, sobre todo en un país como el nuestro, donde las libertades democráticas estuvieron ausentes por tanto tiempo y siguen siendo objeto de muchas contingencias de alto riesgo.

El conflicto bélico que estalló en 1980 se fue formando en el trasfondo de los hechos desde mucho antes de que estallara. Si sus señales hubieran sido atendidas a tiempo de seguro se podría haber evitado el estallido final. En el transcurso de dicho conflicto se fueron manifestando los signos de que no sería factible la solución militar, y fue necesario que tales signos se acumularan para que por fin las partes en guerra entraran en el carril de la solución política. Hubo incluso un último intento por imponer la fuerza de las armas sobre el razonamiento en la mesa con la llamada Ofensiva hasta el Tope que lanzó la guerrilla el 11 de noviembre de 1989, un día después de la caída del Muro de Berlín.

Firmado el Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992, el contenido de ese Acuerdo hacía patente que tenía que venir un período de construcción democrática a fondo y en firme, para que el país pudiera pasar de veras a una fase de convivencia pacífica con progreso intensivo. En vez de eso lo que vino fue el descuido sistemático de la problemática nacional, mientras los actores políticos entraban en una especie de autismo cada vez más arraigado, provocando así en definitiva un reguero de frustración ciudadana que tiene ahora al sistema en ascuas. Ante una situación semejante, ya no tiene ninguna capacidad de sostén esa tan aferrada manera de tratar las cosas en nuestro ambiente. Lo que la voz ciudadana les reclama hoy a todos los actores nacionales, y en particular a los políticos, es que se autoexaminen con espíritu crítico serio, para emprender, a partir de ahí las correcciones necesarias en función de una forma mucho más sensata y coherente de encarar toda la temática que está sobre la mesa, y cuyo tratamiento eficaz ya no admite ninguna clase de evasivas.

Estas consideraciones las externamos en el preciso momento que corre porque hay que asegurar, en primer lugar, que el esquema nacional y el sistema que dentro de él se desenvuelve se conserven estables, pues esa es la garantía básica para que el país sea funcional. Todo lo que estamos viendo ahora viene de ayer y va hacia mañana, por lo que se vuelve insoslayable tomar en cuenta esas dimensiones para cualquier estrategia transformadora.

Este día, que es la víspera del 27.º Aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, es un instante oportuno para forjar la voluntad de hacer los replanteamientos que la misma realidad exige, de cara a una nación que ya se cansó de esperar un rumbo diferente.