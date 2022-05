A solo dos horas antes del partido contra Roger Federer, Toni Nadal le decía a su sobrino Rafael: "En esta vida hay que saber conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas" ...Y Rafa interrumpía "yo te tengo que aguantar", en son de broma, pues le tocaba aguantar a su tío Toni, quien también era su coach.

Al igual que Rafa, muchos salvadoreños no tenemos de otra que aguantar a un gobierno que ha amasado el control de todo el país. Nos guste o no nos guste, nos toca aguantar las decisiones de la bancada cian que aprieta el botón, tales robots, como les indica el presidente. Parece que no nos queda de otra que, en son de tristeza, conjugar el verbo aguantar.

Ojalá usaran el control absoluto para el bien general; para ampliar la educación, para restarse privilegios, para actuar con transparencia. Ganar en las urnas no es suficiente. Se necesita esfuerzo, inteligencia y honestidad para ganar de verdad.

Qué dicha si el control absoluto convirtiera los renders en realidad. No todos los renders, solo los de verdad necesarios, como el hospital Rosales y el viaducto Los Chorros. El poder sincero estimula el desarrollo, la infraestructura, los asocios público-privados, la solución a tantos problemas como la delincuencia y el transporte.

El poder visionario planifica, actúa y se proyecta para los próximos 20 años. Por ejemplo, ahora está en construcción el paso a desnivel del redondel Utila; lástima que será de un solo carril y en una sola dirección hacia el puerto. Un conformista dice que por lo menos hacen algo, pero un visionario diría hagámoslo como el redondel Masferrer, de cuatro carriles, de una sola vez.

A Nadal le tocó jugar como que estuviera alguien disparándole desde la tribuna, sin parar de moverse; sin descuidar ninguna esquina. Pero valió la pena el resultado. Todo se puede, con esfuerzo y trabajo, no con caprichos ni intenciones ocultas.

Claro que se puede tener un metro en San Salvador; ahora que los permisos son expeditos, solo se necesita la voluntad del gobierno y "zaz" se aprueba una APP para concesionarlo. Todo se puede con cabeza y transparencia, no con corrupción y falta de visión.

Se puede también administrar mejor el agua, multiplicando los pozos de captación de agua lluvia, regenerando los mantos acuíferos, concesionando el agua en algunas zonas, y educando a la población a conservarla.

Toni Nadal, tío de Rafael, siempre fue su entrenador. "Por ser el más barato" decía Rafa. Pero no por ser pariente iba a dejar de exigir. Su compromiso era ver a su sobrino triunfar, pese a las adversidades. En 2005 el sobrino se lesionó, y los médicos le dijeron que su carrera se terminaba. Su tío lo impulsó a seguir adelante, a jugar con dolor. No es fácil, pero se puede, especialmente si se tienen todos los poderes.

Dejemos de conjugar el verbo aguantar y exijamos una mejor gobernanza a los que tienen todos los poderes. Necesitamos encarrilar el rumbo de nuestro país, impulsar el desarrollo, arreglar el desmadre financiero, restablecer la justicia, atacar los problemas desde sus raíces. Cierto, no podemos cambiar todo lo que quisiéramos, pero mucho podemos lograr con mejor planificación y transparencia. También urge cambiar nuestra mente –purgarla de tanto odio y basura, para vivir mejor.