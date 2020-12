¡Todos a votar!

Solo así lograremos el balance legislativo preservar.

La caravana de “ayuda humanitaria a nuestros hermanos centroamericanos” ¿fue sincera, fue cortina de humo, o estrategia electoral?

La violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos ¿es necesaria para proteger la salud de la población?

¿Diario El Salvador todavía circula o fue un cuete soplado bien caro?

¿En serio se puede matar langostas voladoras y rescatar soterrados con fusiles?

¿En qué nos beneficia que se hayan autoproclamado “presidente más cool del mundo mundial” y “el ministro de Defensa más heroico?”

¿Existe otro país en el que la policía y el ejército invaden el parlamento, frenan la labor de la Fiscalía, le rinden pleitesía al presidente, y nadie hace nada?

¿Los mismos de siempre son políticos nefastos solo del pasado, o también de la actualidad?

¿La edecán / diputada tránsfuga / ofrenda de Bukele a Trump es ya embajadora, o Biden no la ha aceptado?

Si ad honórem quiere decir de choto, ¿por qué nuestros políticos ad honórem cobran sueldo? ¿Si el dinero alcanza cuando nadie roba, por qué Hacienda no tiene dinero y el gobierno es investigado por 17 casos de corrupción?

¿Las cadenas nacionales se activan para informar, o para hacer campaña y mentirle a la población? 2 millones de vacunas de choto ¿y a los otros 5 millones de salvadoreños, que nos pegue el virus?

¿Existirá otro ministro de Defensa que pele cocos a la perfección como el nuestro?

¿Y qué no iban a demoler a la Michi? ¿O no andaba en sus cabales cuando le dio la orden a su ministro de Obras Públicas?

¿Es el Hospital El Salvador el más grande de toda Latinoamérica?

¿Está orgulloso que su presidente se burle de las advertencias de senadores y congresistas gringos?

¿En serio se necesitan 10 Suburbans, 8 motos (y causar accidentes) solo para llevar al chucho presidencial al veterinario? ¿Y por qué nos interrumpió la cena con jets de la FAES, quemando fuel, media hora antes de su última cadena?

De NC a SS; de SS a ES; de ES a CA, y de CA, ¡a dominar el mundo! ¿Cómo se llama esta enfermedad psicológica?

¿Está de acuerdo que usen sus impuestos para alfombras rojas y fotografiar y filmar a los políticos de turno, incluso cuando colocan podio y se untan de lodo frente a cadáveres soterrados?

¿Y si nos quedamos sin pensión, y regresan el colón? “Nos lleva putas”, informa la lorita Pepita. ¿Qué será mejor: ejército de trols, periódico estatal y noticiero de TV, o mejores escuelas?, ¿agua para todos y educación?

¿Alguien me puede decir qué fecha cae el “Día de la Oración”?

¿Siente orgullo o pena ajena cuando su presidente tuitea pendejadas a las 2 de la mañana?

¿Está de acuerdo con que abran los archivos del Mozote y develen el uso de fondos durante la pandemia, o mejor no? ¿Bueno, y vive(n) aquí, o vive(n) en Miami? ¿Ya le cayó la peseta sobre lo que significa endeudar al país con casi 100 % de su PIB, o no le importa?

¿Bukele se parece a Trump, o Trump se parece a Bukele? “Es igualito a Hitler”, asegura la lorita Pepita. ¿Qué prefiere: Que le regalen pescado, o que le enseñen a pescar?

Tantas dudas, tan poco espacio. El mensaje es que si no estamos de acuerdo con el rumbo que lleva nuestro dividido país, todos debemos salir a votar; solo así lograremos el balance legislativo preservar.

Les invito a que también se hagan preguntas; dejen de creerse todo lo que les dicen; no repitan, como lorita Pepita, todo lo que oyen; tómense el tiempo para estudiar las hojas de vida de todos los candidatos; hagan una lista de los que merecen su voto, y llévenla a la urna. Voten con cabeza, no con hígado.

¡Viva El Salvador!, “pero que viva sin tanto mañoso”, se escucha desde el patio.