El gobierno criticando a la empresa privada, la empresa privada criticando las medidas, el pueblo enojado porque no todos han recibido la ayuda que se prometió, los que pitan critican a los que no y viceversa, envidia, falta de empatía, discordia, violencia en todos lados: física, psicológica y emocional, por parte de autoridades, de medios de comunicación incluidas las redes sociales (Twitter como el peor de todos), violencia incluso doméstica, y por si fuera poco, miedo. Mucho miedo. Y todo pasando al mismo tiempo.

Así estamos en El Salvador.

La violencia quiere entrar en mi casa y es tan difícil de controlarla como al virus. El discurso de que los ricos son los malos es un discurso de los años ochenta que ya no viene al caso, desde hace años... ese discurso es ridículo y manipulador de lo más bajo. No todos los empresarios somos millonarios, ser empresario es de las cosas más difíciles que he hecho EN MI VIDA. Crear una empresa es la clara evidencia de que salir adelante haciendo algo honrado es POSIBLE EN EL SALVADOR, y necesitamos esas evidencias para seguir amando este país tan ingrato. Tan empresario es el dueño del carwash, la pupusera, apellidos conocidos o YO. Si a alguno le ha costado más que al otro, no es directamente proporcional a qué tan feliz es uno u otro. Y llegados a este punto de la vida, al menos nos podemos poner de acuerdo en que éxito sin felicidad es mierda.

Los empresarios somos todos diferentes y no se puede generalizar y no se puede decir que porque vivo en la Escalón tengo dinero, esa es una idea absurda y que tiene la única intención de generar división, porque vuelvo al inicio, todos se desacreditan entre todos. Estamos todos contra todos.

¡Hasta Costa Rica se encachimbó con El Salvador pues!, increíble, épico, histórico, pero a la larga y honestamente ¿les extraña?, la pandemia nos está demostrando que somos un país violento, y no solo por las maras. Somos violentos entre todos, contra todos, todos sus argumentos se caen al piso cuando involucran a una niña de 8 meses, ¡por favor!

Esto no puede seguir así.

Ejercer un puesto de liderazgo no me convierte en líder por ósmosis, el verdadero liderazgo consiste en hacer que los demás saquen la mejor versión de sí mismos (en contrapropuesta a pasar criticando todo el tiempo), consiste en hacer que todos se llenen de poder personal (en contrapropuesta a llenarlos de miedo) y los inspira para hacer grandes cambios que beneficien a otros (en contrapropuesta a creer que solo uno tiene la cura).

La única manera en la que esto se va a solucionar es dejando el ego a un lado, juntos, inspirando, despertando la valentía de todos, enorgulleciéndonos de nuestra historia, sintiéndonos como un solo ser; porque solo desde ahí vamos a encontrar la solución a este evento MUNDIAL. Nadie con la cabeza caliente piensa adecuadamente.