¿Todos culpables?

Cuba es una ruina total. Así lo comprueban las fotos que vemos, y los relatos de los que visitan la isla. Una realidad, que ni los fanáticos de la dictadura pueden negar.

Sus edificios en ruina; su economía en ruina; su sociedad en ruina. No solo La Habana; cualquier turista que recorra la isla cubana se da cuenta de que todo el país es un gigantesco tugurio.

Con razón el profesor cubano de natación, que visitó nuestro país para los Juegos Panamericanos, decidió quedarse. Cuando le pregunté la razón por qué su gobierno permite la destrucción total de bienes inmuebles a lo largo y ancho de Cuba, respondió con la razón oficial: "Los gringos, chico, los gringos... el boicot a la revolución... tú sabes... No nos quieren vender ni cemento ¿oiiiiteee?"

Exactamente lo mismo se viene a la mente cuando el gobierno de Bukele le echa la culpa a la asamblea, a los 20 años de Arena, a los 10 del Frente, a la ANEP, a los chacuatetes, a las Baterías Récord, al periodismo incómodo de LPG, o al que pueda, cortinas de humo, para siempre salir en caballo blanco. La culpa es siempre de los demás.

En Cuba, Fidelón nunca rindió cuentas, hasta que la revista FORBES lo señaló como uno de los millonarios más grandes del mundo. Por supuesto que el dictador negó "semejante falsedad", y aprovechaba para repetir como loro que la culpa de todos los problemas de los cubanos la tenía el "imperio"; jamás asumió responsabilidad por tener el país en ruinas. Igualito que Bukele.

Fidelón era igual al dólar, difícil encontrarlo, inaccesible para el pueblo. Cuando daba la cara, lo hacía en extensas cadenas nacionales de puro carburo. Igualito que Bukele.

Fidelón se las ingeniaba para conseguir plata, y más plata, para gastar sin dar cuentas; para maicear a los militares, y comprar voluntades. Igualito que Bukele.

Igual, como el pueblo cubano, los salvadoreños callados, apagados, dormidos sin decir palabra mientras nos van dejando sin República. Nuestro fiscal, un cero a la izquierda; la cúpula empresarial, no se entiende hacia a dónde va; nuestra política, una lacra de doble moral y sin valores; nuestra economía, en picada.

El pueblo cubano, cuando camina por su famoso malecón, no sabe qué es sentarse a disfrutar una cerveza en un bar. Los salvadoreños llevamos 5 meses sin poder hacerlo, pues nuestros bares y restaurantes siguen cerrados, muchos para siempre, y nadie alza la voz a favor de los emprendedores que apostaron todo su dinero y esfuerzo. La ausencia de un plan concreto, tanto de apoyo como de reapertura, los ha llevado a la quiebra. Total silencio también, por los meseros, músicos y proveedores ahora desempleados.

Lo que pasa es que el desempleo generalizado no afecta a los que se sentaron con Bukele; ellos no van a acostarse sin cenar, ni dejar de chupar. No solo los bares y restaurantes están cerrando, o están por cerrar. Cuesta arriba también se la están viendo los colegios, las clínicas, hoteles, centros comerciales, ventas de repuestos; en fin, Raymundo y todo el mundo que no forma parte de la argolla jugosa y celeste.

Si seguimos callados, apagados y dormidos, muy pronto El Salvador será una ruina total, culpa de todos, menos del presidente más cool del mundo mundial, claro está. El peor ciego es el que no quiere ver.