Todos debemos proteger la libertad de expresión y prensa

Ya todos lo sabemos: el partido Nuevas Ideas y sus socios obtendrán más de dos tercios de la Asamblea Legislativa, una mayoría absoluta, algo nunca antes visto en nuestro país. Eso, a pesar del discurso de odio y las claras pruebas e indicios de que su gestión no ha sido tan transparente como proclaman en su propaganda.

Las elecciones ya son historia y lo que viene es esperar qué sucederá con este "cheque en blanco" que una parte de los salvadoreños les han entregado, ya que no podemos obviar que con un balanza totalmente inclinada al oficialismo pueda resultar en lo que el historiador católico británico Lord Acton dijo en 1887: "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente".

En la resaca de aquellos que cuestionaban la ceguera de los votantes de Nuevas Ideas, los catalogaban de ser estúpidos, sin educación, malos o corruptos. Pero quisiera aclarar que la mayoría de la gente corriente, que no está inmersa en política, es lo suficientemente decente e inteligente como para que, si estuviera bien informada, podrían llegar a conclusiones válidas en este ámbito. Dado que no todos se informan adecuadamente, se deduce que muchas personas buenas tiran de las palancas equivocadas y emiten su voto, no pensando en el futuro o en la democracia, sino en su propio beneficio. Lo anterior es producto de la desinformación y la propaganda.

Muchos gobiernos de corte populista, como el actual, saben que la libertad de expresión y prensa son los únicos entes fiscalizadores que no pueden controlar, pero que sí pueden amordazar o callar. De ahí su estrategia de invertir miles de dólares de los impuestos en crear sus propios medios de propaganda y seducir a la mayor cantidad de periodistas a que se plieguen a su retórica. De esta forma, mantener a la sociedad polarizada y engañada.

¿Qué podemos hacer? Este es un momento crucial para el país y el gobierno continuará con su discurso recurrente de descalificación hacia periodistas, medios de comunicación y a todo aquel que no piense igual que ellos. Ahora con el "poder absoluto", pasarán de las palabras a la acción, y esto es grave.

Aunque usted haya creído en la retórica gubernamental, es necesario proteger la libertad de expresión y prensa. ¿Por qué? Porque es la única garantía que tenemos para escuchar a las diversas voces de la sociedad, incluyendo la suya. Y cuando decimos "voces", nos referimos tanto a aquellos que están a favor y a los que no.

La falta de información de alta calidad y el bloqueo de discusiones objetivas serán un grave problema para la democracia. Todos los partidos en el poder en la historia del país lo han sabido y han atacado a la prensa. El mantener a la mayoría de la gente mal informada o con información de una sola fuente no generará un debate saludable.

No debemos esperar a que cuando el deterioro del estilo de vida de suficientes salvadoreños supere un punto crítico, muchas personas se verán obligadas a repensar su pensamiento, reconocer lo sucedido y actuar para cambiar las cosas. Es en ese momento que será muy importante la libertad de expresión. Solo podemos esperar que este proceso comience antes de que se haya causado un daño irreparable a nuestra sociedad y a la democracia, y que la reversión se produzca de forma no violenta.

Edwin, de 23 años, quien esperaba el domingo en la madrugada la celebración de Nuevas Ideas en la Plaza Salvador del Mundo, dijo: "El pueblo salvadoreño ha decidido un cambio total en la política del país, es decir, un nuevo partido político para los diputados. Esperamos nosotros como jóvenes que esta vez los diputados no se equivoquen, que hagan las cosas correctas, porque les estamos dando esa oportunidad y si no hacen bien las cosas les va a pasar lo mismo que al partido ARENA y al partido FMLN".

Edwin puede expresar este pensamiento libremente, ya que cuenta con la garantía que solo le brinda la libertad de expresión.