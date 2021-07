Todos los caminos conducen a septiembre

Hay una expresión famosa que dice que "todos los caminos conducen a Roma". En el caso de El Salvador de la actualidad, todo parece conducir a septiembre. El 15 de septiembre se celebrará el 200.º aniversario de nuestra independencia patria y el presidente Bukele ha manejado insistentemente en sus discursos que está haciendo todo lo que no se ha hecho en 200 años.

En materia económica hay varios sucesos muy relevantes que ya están anunciados para septiembre y hay otros que estamos seguros serán parte de las sorpresas que anunciará el presidente en su discurso del 15 de septiembre. Lo que ya sabemos es que el 7 de septiembre entrará en vigor la Ley Bitcóin, con lo que se iniciará oficialmente el proceso de desdolarización de nuestra economía. Hay muchas dudas sobre la forma específica, la profundidad y la velocidad a la que se realizará la desdolarización, pero sobre lo que no hay dudas es de que ya sea por la vía del bitcóin, la de la Chivo wallet, de la emisión de una moneda nacional con convertibilidad a dólares o sin ella, ya sea que impriman billetes y acuñen monedas de "colón", que lo haga de manera virtual, o tanto en papel como virtual, todo nos lleva a una desdolarización.

El 23 de septiembre tiene que pagar el gobierno $645.8 millones que le prestó el sistema financiero nacional el 23 de septiembre del año pasado para un plazo de un año. En un principio había dicho el gobierno que los $600 millones que le prestaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) serían destinados a pagar los $645.8 millones en CETES. Después el ministro de Hacienda presentó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le autorice contratar el préstamo de los $600 millones con el BCIE, pero indicó que ya solo $100 millones serían destinados al pago de los CETES. La última información que se tiene es que ya no van a destinar nada de los $600 millones para pagar los CETES que se vencen en septiembre.

Este día, 22 de julio, el Ministerio de Hacienda pretende colocar $150 millones adicionales en CETES, pero todavía no le ha asegurado a los acreedores el pago de los $645.8 millones de CETES que debe pagar en septiembre y de los $219.2 millones en CETES que debe pagar en octubre. ¿Cómo van a hacer para pagar esos $865 millones entre septiembre y octubre? A esta fecha no hay una fuente de financiamiento conocida para poder honrar esos dos compromisos y evitar un impago. Un impago de esta magnitud sería catastrófico para el gobierno y haría que inmediatamente las calificadoras de riesgo internacionales pasaran a El Salvador a "impago selectivo" y con ello bajarían la calificación a un nivel de "C". Esto también sonaría las alarmas internacionales de un posible impago del eurobono de $800 millones que se tiene que pagar en enero de 2023.

El 22 de junio de este año entró en vigor la nueva normativa del Banco Central de Reserva en la que obliga a los bancos a restituir aceleradamente, en tres meses, el 78 % de la reserva de liquidez, la cual tienen que completar en su totalidad en 12 meses (es decir que el 22 % restante se entregará por los bancos al BCR en los nueve meses restantes). Eso implica que en septiembre tendrán que haber entregado los bancos casi $700 millones del dinero de los depositantes al BCR, para que lo invierta teóricamente en títulos de alta liquidez del gobierno de Estados Unidos. Otro camino que conduce a septiembre.

A partir de septiembre las finanzas del gobierno se complican más y eso los obliga a buscar alternativas de financiamiento para poder cerrar financieramente el año, cumpliendo con todos los compromisos establecidos para 2021. Si a esto le agregamos el impacto que tendrán sobre el crecimiento de nuestra economía las medidas de aumento del salario mínimo y la desdolarización, es muy probable que se reduzca la tasa de crecimiento de la recaudación de impuestos entre septiembre y diciembre, la cual ha sido muy buena en la primera mitad de 2021.

El presidente es muy probable que intente establecer un parteaguas en nuestra historia con su discurso del 15 de septiembre, los 200 años anteriores y el nuevo El Salvador de los próximos 200 años, con las medidas que anuncie ese día. Por ahora lo que queda claro es que todos los caminos conducen a septiembre y que podemos esperar cualquier tipo de medidas políticas, económicas, militares, sociales, a partir de septiembre próximo.