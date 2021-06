Todos los hombres del presidente

Pensando en los hombres con que se codea nuestro presidente, me recordó la película, titular de esta nota, en la que dos periodistas del Washington Post en el actuar de Hoffman y Redford (suspira la lorita Pepita) le abren la puerta a tanto gato encerrado, desde que Nixon era candidato hasta su renuncia (en 1974), tras la lata de gusanos que destaparon: Watergate.

Nuestro presidente, según lata de gusanos que destapó El Faro, se codea con 30 venezolanos, 10 viviendo en lujosos apartamentos de San Salvador, y 20 dirigiendo nuestra orquesta desde Caracas. Los panas, con una atractiva mujer a su mando, conforman un gabinete paralelo que desde febrero de 2020 da órdenes a los ministros de Bukele y manejan el mega aparato de propaganda del Estado. "Te lo resumo así: Cada uno de los ministros tiene un venezolano detrás dándole órdenes", informó un soplón confiable, asegura El Faro.

Ta jocote; el futuro de los salvadoreños maquinándose por venezolanos tras puertas cerradas. ¿Verdad que no cuadra?

Tampoco cuadra la orden del nuevo juez, apoyada por el nuevo fiscal (ambos hombres del presidente), de obligar a un medio digital a cerrar la fosa de gusanos de Chalchuapa. La Revista Factum fue obligada a bajar su reportaje que evidencia que 13 de los 15 cadáveres fueron enterrados recientemente en el patio de un expolicía psicópata, y no hace más de 10 años como afirma el gobierno.

Too late. Lo publicado, publicado está. Lo único que hicieron con este ataque a la libertad de expresión fue echarle más gasolina al fuego del tema, y fuerza a las voces "dejen de darnos casaca".

Movámonos a temas menos densos. El caso del turista, influencer, youtuber, griego que vive en Londres (Inglaterra, no Lourdes), "amigo del presidente", a quien se le salió lo ahuachapaneco al asegurarle al comerciante que su pan dulce de a dólar vale 2 coras. Y lo peor, que la escolta policial con que lo mandaron a Ataco a chotear, acuerpándolo. Pa qué: los salvadoreños nos unimos a defender a nuestro emprendedor, llenando las redes de francés: "Andate a la piiip, hijo de las mil piiip, vago oportunista que te andás hartando gratis con nuestro pisto", un tuit de los más decentes.

Resulta que el tacaño es el mismo mochilero, seguro contratado por los venezolanos para que le demostrara, a todo el mundo, qué chiche es comprar un aguacate con bitcóin en El Zonte. Hasta clase de surf dicen que le pagamos, ve qué galán.

El bombazo de humo llamado bitcóin, "teatro político" (lo califica Andrés Oppenheimer), ha alborotado a muchos ansiosos de convertirse en hombres del presidente. Nada menos vamos viendo foto de 31 de ellos en Comalapa, rodeando a nuestra embajadora en Washington. "Cuánto nos costó ese viajecito", se cuestiona la lorita.

Espero equivocarme, quizá estoy muy viejo, pero el look de algunos me enciende las alarmas. Al más peludo de todos, Brock Pierce (hasta el nombre es raro), supuesta cabeza de delegación, ya hombre del presidente, su mara bitcoinera fúrica pues lo consideran shitcoiner por movidas en el underground financiero.

Me enciende las alarmas todo el tema de bitcóin, pue se lee que es lavandería de narcos, terroristas, hackers y políticos. Es que no existe precedente, somos el ÚNICO país que adopta el pisto que no es pisto, a puerta cerrada, no importa que 94 % de los salvadoreños no queremos que nos paguen con shitcoin.

La mayoría tampoco queremos que le den golpe a nuestra libertad de expresión. El periodismo incómodo tiene que existir, es lo único que nos va quedando. Aplausos a los que lo ejercen con valentía, los cuenta costillas, vengan de donde vengan; los que le abren la puerta a los gatos encerrados; los que destapan latas de gusano, los que reportan la verdad y echan flores cuando flores hay que echar.

El teatro político salvadoreño en plena temporada.