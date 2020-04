Todos los países deben unir esfuerzos para salir adelante en conjunto de este desastre sin precedentes

De seguro por primera vez en el curso de la experiencia histórica que nos es dado conocer, los que nos encontramos aquí en este momento nos hallamos inmersos en un estado de necesidad que no sólo no tiene fronteras sino que, hasta la fecha, no parece ser controlable por ninguna vía. Esto nos hace sentir a todos patéticamente indefensos ante lo que pasa y a lo que pueda venir, y no es extraño que en tal estado de cosas, la inseguridad se apodere tanto de los ánimos como de las reacciones y de las decisiones. Lo primero que habría que reconocer sin reservas artificiosas, y ahora por efecto directo de la situación que impera, es que en lo básico el destino de los seres humanos es inevitablemente compartido, por encima de las riquezas materiales, de los poderes acumulados y de las superioridades del desarrollo en lo científico y en lo estructural.

Según estimaciones del Banco Mundial, El Salvador estará en 2020 en la primera línea de los países centroamericanos perjudicados por la crisis, con una baja del 4.3% en el PIB; pero contrastantemente, nuestro país podría estar en el primer lugar de la recuperación en la subregión durante 2021 con un alza hasta el 4.8%. Lo cual nos indica que aunque la prueba es dramáticamente dura, lo que viene después podría representar una apertura de oportunidades que tampoco eran esperables, dado el fenómeno en el que nos hallamos inmersos. Todo dependerá, por supuesto, de los dinamismos que se pongan en vigor y de los aportes que podamos recibir desde todos los entornos, comprendiendo los más próximos y los más distantes. Hay, pues, que mover las piezas con inteligencia y a tiempo, para que lo actual no nos anule y lo que pueda venir encuentre rutas de acceso.

Uno de los puntos cruciales para que el mundo y El Salvador puedan salir de veras adelante en medio de los escombros que va dejando día tras día esta prueba tan devastadora es que se active en serio y con voluntad de permanencia una disciplina generalizada, en la que tanto lo principal como lo circunstancial tomen el puesto que les corresponde. Esto debió haber sido así siempre, y es deplorable y aleccionador a la vez que haya tenido que venir una emergencia como la que estamos atravesando para que se encendieran luces de comprensión efectiva de lo que es la realidad en sus diversas manifestaciones vigentes.

Cada vez que se ha presentado una coyuntura de alto poder destructivo, en el escenario mundial aparecen iniciativas para la cooperación restauradora y vivificadora. Así ocurrió inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, allá en la segunda mitad de los años 40 del pasado siglo, cuando surgió la Organización de las Naciones Unidas, que aún existe, pero ya muy desvitalizada. Cuando la crisis actual le dé paso a un nuevo esquema de normalidad será sin duda oportuno reanimar y reorganizar la coordinación internacional para generar una nueva dinámica de entendimientos y apoyos globales.

En definitiva, todos nos encontramos ante la posibilidad cierta de nuevos comienzos, que ya se vienen haciendo urgentes por efecto inmediato de la modernización globalizadora que es tan característica de este tiempo. La pandemia en acción tiene también notorio carácter globalizante, y por eso mismo hay que encararla y tratarla como parte de la fenomenología que ahora prevalece. Unámonos todos, pues, no sólo para combatir la pandemia sino principalmente para darle a lo que vendrá enfoques y tratamientos apropiados.

Crece en nuestro ambiente la convicción de que juntos saldremos adelante, y con ese ánimo debemos empujar todas las iniciativas necesarias en función de un país y de un mundo mejores. Esa es la tarea prioritaria.