Todos los salvadoreños, independientemente de las diferencias, estamos en el deber histórico de crear armonía para que el país funcione

De resultas de lo dicho, hay ahora en acción un imperativo cada más ineludible de pasar al ámbito de la interacción armoniosa. Esto implica que las diferencias no signifiquen choques insuperables y que los entendimientos no escondan complicidades oscuras. Cuando hablamos de "interacción armoniosa" estamos haciendo referencia a cambiar los enfoques de todo el trabajo institucional, comenzando por hacer una limpieza de la gestión y siguiendo de inmediato con el establecimiento de normativas y disposiciones que aseguren que dicha limpieza se volverá una conducta natural en toda circunstancia.

Hay que tener en cuenta, como un dato de realidad no evadible a estas alturas, que el proceso evolutivo del país se encuentra en un momento de definiciones y de redefiniciones que, como tal, no tiene antecedentes en el curso de nuestra experimentación democratizadora del período de posguerra. Este momento es, entonces, un muy vigoroso enlace de oportunidades y desafíos, lo cual nos ubica en una posición de altas exigencias que son inesquivables como nunca antes. En la política es donde todo esto se muestra con más apremio. Y las elecciones del pasado 3 de febrero fueron un punto de inflexión que resultó a la vez previsible e imprevisto. Previsible porque todas las condiciones anteriores conducían a ello e imprevisto porque las percepciones prevalecientes en los liderazgos nacionales, y muy en particular los políticos y gubernamentales, se vienen caracterizando por la sumisión a los mecanismos de negación de la realidad.

En el título de esta columna enfatizamos el tema de la armonía, que ha estado tan ausente entre nosotros, y que para muchos es una simple aspiración sin mayores posibilidades de hacerse efectiva. En verdad, en los hechos reales la armonía es un requisito de sustentabilidad que está en la raíz de todo progreso, y por eso el hecho de que no exista genera distorsiones múltiples que están constantemente a la vista. Es, pues, hora más que sobrada de que los políticos reconozcan la naturaleza de su rol, para no seguirse perdiendo en la trivialidad y en la insustancialidad, como ha ocurrido por tanto tiempo y de tantas maneras.

No es fácilmente explicable, ni mucho menos justificable, que nuestra "clase política" haya estado tan poco comprometida con su propia misión, que es la que le corresponde por naturaleza. Ha tenido que salir la ciudadanía a dar sus mensajes ordenadores para que las cosas vayan quedando claras; y así hay que interpretar las decisiones recientes del electorado en las urnas. Pero de ahí a que las condiciones reales comiencen a cambiar de veras hay un largo trayecto por recorrer, sobre todo en lo que se refiere a la autoconcienciación de los grupos involucrados, que han sido tan reacios a entrar en razón espontáneamente. El que se haya firmado una "Agenda Interpartidaria para la Nación" puede ser un buen arranque en la línea debida.

Es fundamental que el país funcione en el exacto sentido de este término, y esto no es una aspiración teórica, sino un mandato práctico de la máxima trascendencia. Y funcionar significa que nada se desperdicie en esa conflictividad absurda que tantos daños le ha producido a nuestro proceso. Debemos animarnos a ser eficientes sin prejuicios ni resquemores, como lo ordena la sana activación de las energías constructivas y productivas. Ahora ya no hay disimulos ni evasivas posibles.