Todos los troles del presidente

En este país nuestro de cada día, surrealista y sagrado, el demonio envidioso del clima, la flora, la laboriosidad de su gente y la innumerable cantidad de bendiciones que el Altísimo nos ha regalado, produjo dos frutos para perdernos: la corrupción y la indiferencia; e hijo de estos, un gobierno –el actual– que aprovechándose del desencanto de los salvadoreños, ha mentido constantemente y "vendido" ilusiones, para perpetuarse en el Poder.

Y si digo que lo que hoy ocurre es producto del maligno, es porque como dice San Mateo 7:21-23, "no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre..."; y este presidente y su gobierno ordenan días de oración y regalan víveres, pero mienten cada vez que hablan, impiden los controles del Estado, someten y apresan a sus enemigos y fingen interés por los necesitados, en tanto no pueden aclarar de dónde se están volviendo inmensamente ricos.

Esta semana que concluye, lord bachiller Bukele y sus esbirros mandaron apresar al que se ha convertido en el primer preso político de la historia reciente de nuestro país, César Enrique Reyes; amenazaron al expresidente del Banco Central de Reserva; continuaron con la indiferencia en el manejo político que están haciendo del covid y mintieron con descaro a través del mismísimo gran führer guanaco, en la cadena nacional de la semana, al decir que había pre encargado no sé cuántos millones de dosis de una vacuna, que por otro lado, no ha demostrado ser la mejor y que ya ha sido retenida por la misma compañía, para realizar nuevas pruebas.

Es que la constante, cada vez que estos abren la boca, es la mentira; y para ello se hacen acompañar de un concierto de pseudo televidentes y radio escuchas, que aplauden como focas todo lo que su oscuro líder les diga; unos por convencimiento, pero la mayoría por la convicción del dinero o de la mezquindad que se produce por los intereses creados. Ese es el gobierno de Nuevas Ideas, un conjunto de la peor calaña, que engaña y amenaza constantemente, a través de matones que cobran por el más vil de los trabajos. La planilla del partido que a mi juicio es el peor de todos, lleva tránsfugas, exconvictos, deudores y gente cuyo capital se ha multiplicado misteriosamente; pero sobre todo, lleva a la caterva más asquerosa de aduladores hacia el tenebroso líder.

Un presidente que vive de la falsedad y que psiquiátricamente pudiera ser considerado como mitómano, quien además se ha hecho rodear desde siempre de cuentas falsas y como tal de troles, cuyo fin único es empoderar a su amo y desprestigiar en la penumbra a quienes nos oponemos a los desmanes del tirano; un gobernante que gasta fortunas en publicidad, mientras el Pueblo muere de hambre; un presidente quien a través de sus esbirros amenaza a los medios de comunicación para retirar del "aire" a quienes hablamos lo que el engendro de dictador no quiere oír; ese, no puede ser un hombre bueno, ni provenir su inspiración de Dios, aunque lo nombre.

En medio de la oscuridad que rodea hoy a nuestra Tierra, en donde el mal parece florecer y el bien es aparentemente aniquilado; en medio de todos los troles del presidente, que ya han empezado la campaña de desprestigio ante las elecciones, porque sus propias encuestas les muestran que no llegarán a la mayoría que esperaban; en medio de todo esto, hemos de pensar primero en nuestra Patria y aunque conservemos nuestra propia identidad ideológica, es imperativo unirnos en un esfuerzo supremo para evitar que la República termine de hundirse; y conseguir, con la ayuda del Dios verdadero, que los malvados no ganen en las próximas elecciones y que el Pueblo sepa que no se debe buscar "nuevas ideas", sino Buenas. Que el Creador nos bendiga a todos.