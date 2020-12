torre de naipes

Varios líderes del partido Nuevas Ideas, entre ellos Bukele, llevan varias semanas, gritando, literalmente, para denunciar una supuesta trampa. Ojo, que hay fraude en las inscripciones de candidatos dicen, que habrá fraude en las próximas elecciones, avisan. El mismo Bukele ha alertado a la comunidad internacional. Pero no se preocupe, señor presidente, la comunidad internacional estará atenta, así como lo ha estado desde los Acuerdos de Paz que usted critica tanto, para que todas las elecciones se desarrollen y sean respetadas en un marco democrático, como lo fue por cierto la suya hace más de un año.

Hay al menos dos hipótesis de lectura para entender este espectáculo colectivo y sincronizado que nos están ofreciendo los miembros de NI. La primera consiste en interrogarse sobre el porqué acusar tanto y sin pruebas, incluso avisando sobre un fraude inexistente por ahora, pero que va a ocurrir, nos dicen. Bueno, si tanto lo repiten y a gritos además, es verdad que deberíamos escucharlos y fijarnos en lo que harán precisamente Bukele y sus amigos. Pues de tanto alertar sobre un fraude fantasma, nos podemos interrogar sobre sus verdaderas intenciones: ¿sería una amenaza?

La segunda hipótesis, mucho más interesante y optimista, es la que ve miedo e incertidumbre como causa de toda esta agitación nerviosa en el entorno del presidente: nos dicen que son los más populares del mundo, que el 97 % del pueblo salvadoreño los apoya, que representan lo que llaman "el pueblo", que son "el pueblo", pero no están tan seguros de ganar todo indefinidamente así como lo dicen. Porque saben que solo son palabras y discursos que repiten sin cesar hasta crear una gran maquinaria retórica que busca crear a su vez un círculo virtuoso para fomentar y estimular el apoyo popular. Así es como Nuevas Ideas va a ganar sin duda la mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero Bukele quiere ver más lejos y cómo consolidar su poder indefinidamente. Y ahí es que se da cuenta de la fragilidad de su condición. Entonces, hasta antes de jugar, empiezan ya a decir que no les gusta el adversario, ni las reglas ni menos el árbitro.

Si todo esto suena a un leitmotiv, basta mirar hacia el Norte para contemplar lo que hace Trump enredado en sus ataques de mal perdedor. Trump y Bukele hacen lo mismo como ya han hecho mucho de lo mismo con similares prácticas y actitudes del poder. Hasta hace poco, a Bukele sin duda le gustaba verse en la trayectoria política de Trump; su abrupto final lo asusta ahora, y con razón.

Es normal que ese futuro que se le muestra no le guste. No nos olvidemos que Bukele es el fruto de un voto de contestación; fue electo no porque la gente lo quería a él, sino porque no quería a los otros. Bukele no propuso ningún proyecto, ningún verdadero programa: sólo avanzó y se mostró en medio de propuestas agotadas y poco atractivas. Y sigue siendo el caso, porque nadie viene a proponer algo más o algo, simplemente.

Aunque las experiencias en el resto del continente muestran que se puede perder tan rápido como se gana, no nos equivoquemos, Bukele solo es el síntoma del verdadero problema: el desierto que lo rodea. Bukele es el producto de una clase política salvadoreña ineficiente que debe reaccionar, trabajar, reinventarse si quiere derrotarlo. Es urgente.