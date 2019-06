Es impactante la fotografía del joven padre de 25 años con su hija, de casi dos años, que le abraza bajo la playera negra, los dos ahogados en el Río Bravo. Ahogados en el intento de encontrar oportunidad de trabajo, de ingreso y de dignidad.

Desesperados. En nuestro país el joven padre no encontró la oportunidad de cumplir sus sueños. Los jóvenes sueñan hacer familia. "Una casa querían comprar", dijo la madre del joven. ¿Qué pareja no tiene entre sus metas adquirir y cancelar una vivienda propia pagando mensualidades durante 15 o 20 años? Dar seguridad a los descendientes es la mínima aspiración de un matrimonio joven. Seguro que lo que ganaban en conjunto no alcanzaba ni para la prima.

Desesperados. Cualquier matrimonio quiere independizarse. El casado, casa quiere, dice el dicho popular. Los jóvenes enfrentan la barrera de ingreso al mercado y enfrentan la realidad de limitados ingresos para cumplir con los requerimientos bancarios para adquirir una vivienda en propiedad. En mi generación, con uno y mil sacrificios, se pudo adquirir vivienda. En el mercado había opciones. A la fecha, sin regulación alguna sobre el precio de la tierra (no hay predial), la especulación ha hecho de las suyas y el costo de la vivienda es inaccesible.

Desesperados. ¿Qué padre con 25 años abandona a la hija? Las declaraciones de la abuela paterna lo demuestran. Pidió que se fueran sin la hija. Que se la dejaran, como muchos lo hacen. No se corrieron el riesgo de dejarla abandonada. Emigraron todos como familia, buscando el desarrollo, con los riesgos que hacerlo implica. A nadie le importan los riesgos con tal de encontrar "la oportunidad" para ejercitar su ser y sentirse plenamente desarrollados.

No creo que exista espíritu conformista ante la pobreza, la marginación o la exclusión social. La gente, como es natural y obligado, está en búsqueda de transformar y transformarse para progresar. Y aquí en nuestro país es una realidad que los jóvenes no encuentran oportunidad satisfactoria para hacerlo. Por eso emigran. ¿Cuántos Óscar hay? ¿Cuántas Tania hay? ¿Cuántas parejas están luchando por una Valeria?

Emigran y seguirán emigrando por más muros y patrullas que pongan en la frontera. Seguirán emigrando como opción y decisión personal. La amenaza de cortar ayuda y cooperación al gobierno poco importa. La gente no se doblega. Los gobiernos pueden hacerlo pero la gente, con orgullo y motivación, jamás.

Resulta trágica también la foto de los cientos de jóvenes encarcelados hincados en ropa interior. Seguro que todos son menores de 30 años. Esa foto ha circulado en los medios de comunicación para "alertar" a otros jóvenes a no caer en conductas delictivas sancionadas por la ley. Verlos obliga a exclamar ¡cuánta energía juvenil perdida! Y obliga a preguntar ¿qué ha dejado de hacer la familia y la sociedad para tener ese resultado? ¡Cuánto se podría hacer en el país con esa energía bien canalizada! Seguro que habría innovación y crecimiento.

Esa trágica escena demuestra, otra vez, que los adolescentes y los jóvenes, desde hace muchas décadas, han estado olvidados. Se han dejado a la "buena de Dios". Y Dios es bueno, pero la tarea terrenal debemos hacerla con nuestras propias manos y con nuestra propia energía. No se ha hecho y hay que reconocerlo. Las consecuencias las padecemos todos. Esos centenares de jóvenes encarcelados y arrodillados representan un desperdicio vergonzoso en nuestra sociedad.

Vergonzoso. Por décadas el sistema de educación se ha olvidado de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Por décadas, la sociedad se ha olvidado que los jóvenes tienen aspiraciones de encontrar un trabajo decente. Por décadas, ellos son los olvidados.