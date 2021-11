Trama antiyanqui: nueva historieta para distraer a la población

Nueva historieta para entretener a los salvadoreños. Al igual que con el cripto milagro económico, el cuento del hospital anticovid más grande del mundo, el de la exportación de vacunas para salvar a toda Centroamérica de la mano del nuevo Francisco Morazán, y así sucesivamente. Ahora quiere hacérsele creer a la nación que las inevitables divisiones al seno del oficialismo, mismas de las que se escribió en este espacio hace apenas una semana, son fruto de la operación de la Embajada de los Estados Unidos de América.

Tan poco granítica era la fracción legislativa, el ejército de los pasapapeles del Ejecutivo en el Salón Azul, que habría bastado una llamada telefónica de uno de los personajes que pueblan la jungla del régimen para "comprar" a dos de los diputados. Mientras el presidente de la Asamblea anunciaba la separación preventiva de ambos congresistas, Bukele acusaba a los estadounidenses de injerencia y de alentar la corrupción nada menos.

El germen de este guion peliculesco es la inconformidad que campea no sólo entre muchos de los diputados sino también de los alcaldes del régimen, que quizá anticiparon lo difícil que sería trabajar para una cúpula obsesionada con el control, la intimidación y la fuerza, dominada por las inseguridades tal cual ocurre con su líder, pero creyeron que gozarían al menos un centímetro de autonomía. Finalmente, son esclavos de la compulsión autoritaria del presidente y no todos se resignarán a esa condición.

Estos primeros dos legisladores servirán de cabezas de turco, chivos expiatorios para alimentar por unas semanas la leyenda de que el régimen castiga sin piedad a sus traidores. Pero las deserciones ya empezaron y a plena luz del día: cada vez con más vehemencia, la ciudadanía entiende que lo que le ofrecieron en los dos ejercicios electorales era una mentira, que los vicios y prácticas más censurables de los gobiernos de ARENA y FMLN continúan instaladas en el aparato del Estado, algunas más sofisticadas y otras ni siquiera disimuladas, léase nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses.

La hemorragia de capital político de Nuevas Ideas ya comenzó y es la principal preocupación de Bukele; es cierto, el presidente continúa disfrutando de un buen índice de popularidad. No sería el primer mandatario que abandona el cargo en andas de los ciudadanos, igual ocurrió con Saca e incluso con Funes, con el epílogo sufrido por ambos ya por todos conocido.

Ante la crisis, los propagandistas y asesores del primer funcionario del país entienden que lejos de creatividad de lo que se necesita es de consistencia. Coherentemente sugieren volver a las raíces del bukelato: buscar un enemigo, achacarle las culpas, desarrollar una narrativa belicosa conducida personalmente por el presidente y esperar a que las pasiones más viscerales de la nación se conecten con ese discurso. Pero ya no hay enemigos creíbles: la partidocracia tradicional está liquidada, el empresariado está intimidado, en remisión o peor aún enrolado con el gobierno, los centros de pensamiento pasan por lo mismo, la Iglesia no tiene una voz potente. Los únicos contrincantes, irremediables además, los desertores en sus propias filas y la sociedad, rebelada contra él pese a su heterogeneidad y a que no cuenta -todavía- con un ariete.

Mientras no hay motín sino apenas cuchicheos en la popa, ¿a quién culpar de las primeras grietas en la proa? Pues, ya metido en la narrativa antiyanqui y aunque en unos días el ministro de Hacienda tendrá que ir a Estados Unidos a mendigar al Fondo Monetario Internacional, a Bukele no le pareció mala idea culpar a Estados Unidos de injerencia en los asuntos domésticos.

Es un truco dialéctico conveniente, pero acaso poco creíble y mal montado, que difícilmente le robará foco a las preguntas sobre buques cargados con droga zarpando de El Salvador, una ola de desapariciones orquestada sin duda alguna por un poder delictivo que quiere desestabilizar al gobierno y el fracaso de su oneroso proyecto escolar. Cerca de su medio término, el cogobierno de Nuevas Ideas y GANA tiene un fuerte olor a fracaso y a mentira, por más entretenido que parezca.