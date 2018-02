Transformar para avanzar

La transformación implica modificación. El Salvador no puede avanzar si no se aseguran las transformaciones necesarias. La principal pregunta radica en ¿qué se debe transformar? Si se toma en consideración que partimos de un sistema de valores, códigos inmersos en una historia y en un contexto; entonces no podemos ver la realidad de hoy como un apartado, es necesario verlo desde el “todo” y este “todo” implica el sistema educativo.