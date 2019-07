Tránsito y ejército

Las ideas que voy a compartir con los lectores y espero que llame la atención de los nuevos funcionarios fueron expuestas hará uno o dos años atrás en este mismo espacio.

En primer lugar, el enfoque del creciente número de accidentes de tránsito, víctimas fatales, costos de atención médica en el presupuesto del Estado, los valores de convivencia armónica, transparencia de las instituciones públicas y privadas y el marco de la "nueva" cultura urbana, lo sitúo en dos acciones precisas. Control y supervisión de parte del Estado con las escuelas de manejo y la expedición de los permisos de conducir. Y la eficacia en la aplicación de la normativa de tránsito y de política pública de convivencia armónica.

Harto demostrado que la gran mayoría de conductores actuales no pueden conducir y no conocen las normas y reglamentos de tránsito. Irrespetan las señales. Se paran donde quieren, son abusivos y malintencionados. No hay educación vial. Las escuelas de manejo son un fiasco y los procedimientos para obtener el permiso de conducir amañados. El otro elemento es la actitud de los conductores, es una jungla donde prevalece el egoísmo y la matonería. Primero yo y mis intereses y a esto aunado un alto sentido de irresponsabilidad al conducir, sin medir las consecuencias para él y para los otros conductores o peatones. Caso grave, los motociclistas.

La propuesta es que la institución correspondiente evalúe y controle drásticamente a la fuente de irresponsabilidad: las escuelas de manejo. En el segundo caso, la policía de tránsito es ineficiente en la aplicación de las medidas correctivas al irrespeto. No se trata de controles vehiculares solamente, se trata de incidir en la conducta de los motoristas en la vida cotidiana, en los barrios y colonias, en donde transcurre el irrespeto constante. Allí reside el inicio del problema. Para esto la Dirección General de Trasporte y de Tránsito se pueden apoyar con las alcaldías y ONG para incidir por medio de educación vial y esto incluye a los peatones que no usan las aceras o los pasos convenidos.

El caso del ejército y el reclutamiento, solamente sugerirle con todo respeto al nuevo ministro de Defensa, que considere en esos 18 meses o más que los reclutas estarán a disposición total puede ser ideales no solamente para las labores propias de la milicia, el uso y manejo de las armas, sino una oportunidad única para actuar de acuerdo con los nuevos tiempos. Me refiero a preparar a esos jóvenes para que cuando terminen su servicio militar y regresen a sus hogares en el campo, el barrio, la colonia o el pueblo tengan los conocimientos necesarios y una actitud de servicio y amor a la comunidad y a la patria.

Concretamente introducir en su formación la aplicación de metodologías de aprendizaje fundamentadas en los retos que presenta la realidad, dotándolos de conocimientos y habilidades para su vida personal y de acuerdo con su vocación. Ya sea técnicas agrícolas innovadoras, capacitación de mano de obra profesional, nuevas tecnologías de informática, etc.

Esto dará un giro complementario a la labor del ejército como defensor de la nación y hará de la institución un semillero de hombres libres y productivos. Con el nuevo modelo de gobierno del presidente será más fácil encontrar y disponer de los recursos intelectuales que tiene el mismo Estado.