Transportistas y gobierno vuelven a la mesa, pero...

A l igual que con la adopción del bitcóin como especie de curso legal hace poco más de un año, la nueva jugada maestra del ajedrecista de Casa Presidencial le ha dejado en una posición frágil ante la población, que se vio en medio de un pulso entre el gobierno y un sector empresarial, con un servicio básico afectado y sin recibir nada a cambio.

La comparación de lo sucedido esta semana con el sistema de transporte público de pasajeros y el naufragio de la Ley Bitcóin y el proyecto escolar de la billetera digital Chivo no es antojadiza, hay puntos en común entre ambas coyunturas. El principal punto de ilustración es que el régimen, su cúpula y su presidente ignoran lo que la nación necesita, su pálpito cotidiano y sus angustias. Por eso se equivocan tanto, porque los nuevos burócratas a falta de información o bien por su desinterés en escuchar a alguien que no sea a Bukele, trabajan sobre suposiciones y conjeturas temerarias.

También encontramos la misma pretensión del mandatario de entender mejor, antes y más inteligentemente que nadie las necesidades de la gente, lo cual se traduce en una comunicación artificiosa, personalista y desnaturalizada. Si respecto de la criptomoneda pretendió explicarlo todo en cadena nacional con unas diapositivas que fueron motivo de escarnio, no lo ha hecho mejor en las últimas horas usando su cuenta en una red social para amenazar a los empresarios de buses de modo abiertamente ilegal.

En el asunto de la criptomoneda, Bukele no gozó de química ni empatía con la población. Por eso ha ido retrocediendo, seguramente aconsejado por sus asesores, y ya no habla en público de ese tema. Cuando lo hace, es en su red social preferida y en inglés, a un público diferente en el que sigue gozando de aplausos porque lo reconocen como poco más que un ejecutivo de ventas del bitcóin. Mientras, de la billetera digital ya no hablan ni él ni nadie de su gabinete, concepto que ha sido mayoritariamente repudiado por los salvadoreños.

En el tema del pliego tarifario y la "intervención" de algunas unidades que prestan el servicio en dos rutas metropolitanas, parece que el presidente ha salido triunfador. O al menos eso es lo que recrearon ayer tanto la Mesa Nacional de Transporte con un comunicado genuflexo y que tiene una innecesaria línea contra los gobiernos anteriores pese a que fueron esas administraciones las que les consintieron prórrogas, leguleyadas y subsidio sin ellos asumir compromisos, como el mismo funcionario al alegar que si obedecen la ley, habrá diálogo y posibilidades de concertación.

Como declaración de principios, sostiene Bukele que "respetando la ley, todos nos entendemos." Pero en esta semana convulsionada no sólo los empresarios abusivos infringieron la ley al violar sus compromisos respecto de la tarifa sino fundamentalmente el Estado al proceder contra el debido proceso no sólo en la causa contra Catalino Miranda sino en su actuación en el terreno, echando mano de las unidades.

Quizá, acaso y ojalá las partes puedan sentarse hoy. Pero a la mesa el gobierno no sólo llega con una posición de fuerza incuestionable sino también desprovisto de cualquier careta. Ya no hay camuflaje para el prurito autoritario de este régimen, que demostró en una crisis de índole apenas logística que sólo sabe usar la fuerza haciendo gala de ella, ostentación de poder y sin ninguna proporcionalidad.