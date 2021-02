Pocos genios tuvieron una psiquis tan atormentada como Vincent van Gogh, el misántropo artista pelo naranja que nos regaló girasoles y una noche estrellada para la eternidad.

Al sufrido pintor holandés a quien en vida se lo trató como si sufriera de epilepsia, 130 años después se le diagnosticaron bipolaridad y episodios de psicosis intermitentes; al menos eso es lo que resulta de la reconstrucción que una tonelada de psiquiatras e historiadores hacen de su intrigante verano final en Auvers-sur-Oise y especialmente de la lectura de su nutrida correspondencia con su hermano, el también malogrado Theo.

Eso sí, los mismos impresionistas, expresionistas y fauvistas que lo consideran un maestro para todas las épocas coinciden en que la genialidad de Van Gogh no tuvo nada que ver con su enfermedad, que su vía crucis artístico desde unos nada prometedores inicios hasta la profusa técnica de sus últimos años revela el autoconocimiento, el control temático y la exploración consciente y voraz de un operario, no el extravío de un insensato. El delirio que llevó a Vincent al suicidio comenzaba al soltar el pincel.

Paradójicamente, ocho décadas después encontraríamos en el mundo del arte un ejército de poetas, pintores y músicos que para disfrutar de alucinaciones como recurso técnico experimentaron con drogas, en particular con el LSD, una cosita que vaporiza la mente y en la cual se sumergieron desde los Beatles hasta Pink Floyd, pasando por Aldous Huxley y Andy Warhol. Pero ya sea que se las sufra desde la cuna o se las pretenda por esnobismo, relacionar al talento con las enfermedades psiquiátricas es un absurdo. Otra cosa es que el éxito se traduzca por vanidad o provocación en una manifestación estrafalaria, incomprensible, y se equivalga genialidad con extravagancia.

Es lo que pasa cuando opinamos sobre los trastornos mentales: caemos rápidamente en ligerezas y prejuicios. Siempre es mal momento para hacerlo, como hace unos días lo ejemplificó a la perfección un diputado solicitando que se someta a evaluación psiquiátrica al presidente de la República, usando términos como "enfermito", "loco" y ¨trastornado".

Podemos coincidir en que al mandatario no le sobran habilidades sociales y que es incapaz de empatizar. No se trata de que sea antipático, de que no tenga un círculo afectivo auténtico, de que no haya otras personas además de la canciller que le celebren un chascarrillo. Es algo más profundo: a partir de lo que comunica a escala política y social, de su reacción en los momentos de crisis y de su trayectoria pública, el presidente no sabe escuchar a los demás, no es sensible a los problemas y emociones del resto. No poderse identificar no sólo con quienes piensan distinto sino con nadie, no poder conectar con los otros es siempre una tragedia pero tratándose del primer servidor de un país, es una catástrofe. Los resultados de esa deficiencia comienzan a ser visibles, aunque todavía disfrazados de política, épica adolescente y revancha nacional.

No es un tema de facultades mentales sino de que el gobernante tenga o no lo que los filósofos políticos por excelencia, Sócrates y Platón, llamarían un espíritu virtuoso, que se manifiesta en un profundo conocimiento de uno mismo. Sólo así es posible discernir lo justo de lo injusto, ordenar la propia conducta y ser útil al Estado. Que este presidente no tenga ese espíritu como tampoco lo tuvieron la mayoría de mandatarios salvadoreños del pasado, tres vulgares ladrones entre ellos, no es materia para un concilio de psiquiatras sino para reflexión de los partidos políticos.

Quienes apadrinan y sirven como vehículos hacia el poder a personajes que no tienen la preparación académica ni la templanza personal necesarias son los financistas y los dirigentes de la partidocracia. Que una vez en el puesto desde el cual debes pagar los favores y prestarte a la plutocracia trastornes el sistema, superes tus propias debilidades, te sobrepongas a tu historia personal y te cultives para ser mejor requiere algo de genialidad y mucho de humildad, las dos asignaturas pendientes en Casa Presidencial.