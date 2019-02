Tratar al Espíritu Santo

"El Espíritu Santo es el que mueve a la Iglesia, aunque para muchos cristianos de hoy es un desconocido o un prisionero de lujo. El Espíritu Santo nos hace cristianos reales, no virtuales, exhortando a dejarnos impulsar por Él, que nos enseña el camino de la libertad", dijo el papa Francisco en una de sus homilías.

"Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo", respondieron los discípulos a San Pablo, en Éfeso, que aun creyendo en Jesús, no sabían quién era el Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es el que mueve a la Iglesia, el que trabaja en la Iglesia y en nuestros corazones. El que hace que todo cristiano sea una persona distinta de la otra, pero de todos juntos hace la Iglesia. Él abre de par en par las puertas y nos envía a dar testimonio de Jesús.

El Espíritu Santo es la Tercera Persona la Santísima Trinidad. También podemos leer en la Sagrada Escritura: "Recibirán al Espíritu Santo y serán mis testigos en el mundo".

El Espíritu Santo es el que está en nosotros y nos enseña a mirar a Dios Padre y a decirle: Padre. Nos libra de la condición de huérfanos a la que el espíritu del mundo quiere llevarnos y nos hace sus teólogos.

El Espíritu Santo es el protagonista de la Iglesia viva: el que trabaja en la Iglesia. Pero hay que estar en guardia contra el peligro de que cuando no vivimos así, cuando no estamos a la altura de esta misión del Espíritu Santo, reducimos la fe a una moral, a una ética: No podemos quedarnos solo en cumplir los Mandamientos y nada más.

La vida cristiana no es una serie de reglas de comportamiento. Es un encuentro con Jesucristo. Y es precisamente el Espíritu Santo el que nos lleva a ese encuentro.

El Espíritu Santo es el gran prisionero de nuestro corazón. No podemos decir es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad y conformarnos con eso.

Nos hará bien reflexionar, sobre qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida y si nos ha enseñado el camino de la libertad. Nos impulsa a salir de nosotros mismos, para testimoniar a Jesús. Sobre todo tener paciencia en las pruebas.

Pensemos: ¿Creo de verdad? ¿O el Espíritu Santo es solo una palabra para mí? Y tratemos de hablar con Él y de decirle: Sé que estás en mi corazón, que estás en el corazón de la Iglesia, que llevas adelante a la Iglesia. Que Tú haces la unidad entre todos nosotros en la diversidad de todos. Hemos de tratarlo como un amigo.

Pidamos la gracia de aprender –pero en la práctica, en la propia vida– qué hace Él. Es la gracia de la docilidad a Él: ser dócil al Espíritu Santo a sus inspiraciones.

Acudamos a Santa María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo, para pedirle que nos consiga de su Hijo Jesús la gracia de aprender a tratar al Espíritu Santo, como Él espera que lo hagamos: Acudiendo a Él siempre para pedirle que nos ilumine, sobre todo, cuando tengamos que decidir cosas más importantes y cuando debamos ayudar a aquella persona que lo necesita.