Travesía por el Viejo Continente

Estimado público lector: demos gracias a Dios por habernos brindado alegría en el espinoso camino de la vida. El "escribidor" de hoy tratará temas que no sean lo mismo de lo mismo. Veamos de qué se trata a continuación.

1. En todo el planeta se sabe que las ciudades más importantes del mundo son Londres, Nueva York y París. Hemos creído oportuno empezar por Italia, por Ciudad del Vaticano que como bien dijo San Agustín de Hipona es la "Ciudad de Dios", y seguirá siendo la Ciudad de Dios hasta el fin de los fines. Un pequeño grupo de mi familia llegamos a Roma y el siguiente domingo de haber llegado fuimos a la Basílica de San Pedro en donde oímos misa y comulgamos todos: admiramos las obras de Miguel Ángel y una escultura como de 2 metros de altura del Pensador, luego subimos por una escalinata a la parte más alta de la Basílica en donde se miraban claramente las figuras de los 12 apóstoles. Luego estuvimos en la Capilla Sixtina y salimos después al patio de la Basílica como de 5 manzanas planas donde había miles de personas turistas de otras partes del mundo y de los mismos habitantes de la zona. Tomamos un pequeño tour para ir al Coliseo Romano en donde la historia nos cuenta que los gladiadores luchaban contra las fieras únicamente con una espada y una malla y caían presas por los ataques de los leones y de los tigres y eso era alegría para el público que estaba presente: esas muertes de los esclavos las recuerda la historia como una lacra del pasado, pero como dicen el pasado pasado es. Visitamos también la Biblioteca y el Museo que hay en Roma donde se nos informó que había pinturas hasta de una salvadoreña, Julita Díaz, aunque eso no lo confirmamos en vivo pero el guía turístico nos dijo eso. Esto es un poco sobre Roma. Luego nos fuimos a Venecia y anduvimos en las famosas "góndolas" por toda la ciudad, visitamos la Catedral de San Marcos y también fuimos al largo muelle donde fabrican el vidrio.

2. Hoy pasamos a Inglaterra cuya capital es Londres. Al no más llegar lo primero que buscamos fue la embajada de El Salvador allí en esa capital y nos dieron alojamiento en cuartos suficientes para la familia y nos atendió doña Conchita de Rosales, esposa del embajador Dr. Mauricio Rosales, mi tocayo y compañero de estudios en la UES de San Salvador durante casi once años. Luego salimos a turistear, como dicen, en los famosos taxis negros Austin y fuimos al cambio de relevo de la Guardia del Palacio de la Reina llamado por siglos Buckingham; nos acercamos al Big Ben de Londres y a la Plaza del Mariscal Nelson y estuvimos por las zonas de la Biblioteca, pero antes que todo fuimos a la Catedral de Londres con acto de fe y religión a oír una misa. Así las cosas, para aprovechar el tiempo, íbamos algunas veces a desayunar, almorzar o cenar al McDonald’s pero disfrutamos una que otra comida en los famosos "pubs" a probar los auténticos "fish & chips" británicos, los cuales son una delicia. También yo tenía curiosidad de conocer los locales o edificaciones donde se encontraba el Supremo Consejo Grado 33 de esa región y llevando yo mis credenciales me dejaron entrar y con un traductor que fue una de mis hijas observamos que solo había 33 butacas para los hermanos asistentes y frente el altar con la biblia, al centro la regla, la escuadra y el compás. El grupo familiar también atravesó a pie el gran puente bajo el cual corre el histórico y gran río Támesis. Al hacer ese recorrido también visitamos el Museo Madame Tussauds en Londres y el Piccadilly Circus y Trafalgar Square en Londres donde observamos los famosos buses rojos de dos pisos y la Victoria Station. Es de hacer notar que en Inglaterra fue rey por 1201 Juan Sin Tierra que causó problema jurídico y político. Aquí termina la breve visita a Londres. Volamos en la línea aérea de Inglaterra, British Airways, haciendo escala en el Aeropuerto Barajas de España y luego aterrizamos en París.

3. En París lo primero que hicimos fue ir a la Catedral de Notre Dame, luego de eso visitamos la Torre Eiffel y de allí vimos el Campo de Marte y después de un par de horas fuimos a la tumba de Napoleón Bonaparte y al famoso panteón de otros héroes franceses. Pasamos por el Teatro de la Ópera donde resonaba todavía la voz de María Callas, interpretando el Ave María. Fuimos a paseos de plazas donde había figuras como el ya mencionado Napoleón y otros. Visitamos también el Museo del Louvre. En Francia, viene a nuestra memoria que fue decapitada la reina María Antonieta a fines de los años 1780.

4. Esperamos que con esta pequeña narrativa se haya colmado la atención e interés de los lectores de hoy. En otra oportunidad hablaré de nuestra visita a Madrid, España, y "la corrida de toros" y nuestra visita a Alemania. Ya nos veremos con nuestra columna de Semana Santa siempre en LA PRENSA GRÁFICA.