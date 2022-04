Tres días de masacre. Por qué y qué lecciones debemos aprender

El antepasado fin de semana va a quedar como uno de los más tristes de nuestra historia; en pocas horas, más de 80 salvadoreños fueron asesinados, aparentemente sin razón alguna. Sin embargo, sea para bien o para mal, todo asesinato tiene su razón de ser.

En los meses anteriores, las estadísticas de asesinatos atribuidos a las pandillas se habían mantenido más bajas que en el pasado, pero tanto el aumento del número de desaparecidos como el descubrimiento de nuevos cementerios clandestinos apuntaban a una nueva estrategia de los hechores, ya que antes, el alto número de homicidios era por un lado la consecuencia de las permanentes disputas por territorio entre las maras y segundo era un instrumento para infundir temor en la población y hacerse obedecer.

Por su parte, el gobierno ha montado su estrategia de ataque en tres líneas:

a) Creciente incorporación y permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interna, esto no solo viola la Constitución, sino que, dado el tamaño de las FF. AA. y de la PNC, es ineludible que tanto la estrategia como su ejercicio sea monopolizada cada vez más por el Ministerio de Defensa, lo que nos vuelve a los 60 años de régimen militar.

b) Negociaciones secretas: las negociaciones giran, por el lado del gobierno, con dos peticiones: reducción del número de homicidios y si tuvieran que hacerlos, esconderlos de la vista pública, y apoyo a su partido para las próximas elecciones; las maras plantean que el gobierno mantenga la negativa a extraditar los líderes reclamados por EUA, ampliar las "treguas locales" con determinadas horas de no presencia de la PNC en la localidad, cantidades importantes de dinero y privilegios para los presos.

C) Construir acuerdos entre las maras para marcar los límites territoriales de cada una, este ha sido un factor de reducción de asesinatos, pero tiene el serio problema que se trata de un reconocimiento por parte del gobierno, del crimen y de territorios en los que su soberanía ya no es plena.

Primero, lo que a primera vista salta es el hecho que todas las negociaciones entre las maras y el gobierno han girado en torno a los intereses particulares tanto del uno como del otro, se hacen en secreto y nunca asumen lo que es fundamental: terminar con la presencia de las maras en el país.

El presidente Bukele está haciendo algo similar a los diálogos gobierno-FMLN, que impulsó Duarte, solo que con los límites, agravados; aquellos, nunca trataron el meollo del problema cual era la guerra civil generada por la ausencia de democracia; pero con ellos se logró legitimar una solución del problema por la vía del diálogo y la negociación; los "terroristas" empezaron a ser llamados rebeldes, se lograron treguas militares, intercambios de prisioneros de las Fuerzas Armadas y presos políticos, pero la guerra continuó, hasta que pasaron de "diálogo" a "negociación" fue posible asumir el problema y resolverlo.

Hoy, un proceso de "negociación" sería más oscuro y difícil, tanto por el carácter secreto que los gobiernos han pretendido darle, es decir, que el pueblo no debe saberlo pues se supone ilegal o malo y por la agenda de las conversaciones amarradas a intereses particulares y no a resolver el problema nacional.

Segundo, la fragilidad de las negociaciones con las maras, por ser su carácter secreto y su contenido limitado a los intereses particulares de ambos, solo puede producir efectos positivos inmediatos; están constantemente expuestas a retrocesos e incumplimientos; lo que vivimos en las semanas anteriores es un buen ejemplo de ello: en tres días, el aparato publicitario gubernamental de que se estaba ganando la "guerra con diálogo contra las pandillas" se ha derrumbado y el recurso a decretar Estado de Excepción solo puede calificarse de una nube gubernamental para cambiar la opinión pública frente a su grave fracaso.

Tercero, lo que los muertos de estos días nos están gritando es que no tiene sentido continuar de la manera que lo está haciendo el gobierno de Bukele, convirtiéndolo en "compañero de viaje" de las maras, pues su política depende más del comportamiento de las maras que de sus equipos de Casa Presidencial y, sobre todo, atizando a la PNC y a las FF. AA. a comportarse con la población con la brutalidad que lo están haciendo; no es justo que porque su gobierno no le ha cumplido a las maras lo que habían acordado, hoy tantas familias que, nada tienen que ver con sus acuerdos, lloran a sus difuntos y cientos de familias y jóvenes están angustiados por el abuso militar-policial.