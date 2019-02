Tribunal Constitucional en El Salvador

Escucho a menudo –principalmente por políticos– que es necesario crear un Tribunal Constitucional (TC) en El Salvador. Conviene examinar nuestra Constitución para determinar si el rumbo de esas opiniones es el correcto. El art. 185 Cn. expresa que la Sala de lo Constitucional (S de C) "será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos". Bien se ve por la misma Constitución que la S de C es un tribunal. No se tiene nada más que añadir, pues las palabras de nuestra Carta Magna así denominan a dicha Sala.

Ubiquemos luego en las tareas de otros TC. La Ley Fundamental de Alemania encomienda a la Corte Constitucional Federal "decidir sobre la interpretación en caso de controversia o dudas relativas a la forma o materia de la normativa federal con la presente Ley Fundamental". Le añade que también conoce sobre los amparos. El Tribunal Constitucional de España tiene jurisdicción, sobre el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones con fuerza de ley y del recurso de amparo. La Constitución de Italia indica que el Tribunal Constitucional juzgará sobre la legitimidad constitucional de las leyes y de los otros actos con fuerza de ley.

En nuestra América Latina, en Colombia, la Corte de Constitucionalidad conoce contra leyes y actos con fuerza de ley, además de las acciones de tutela, que equivalen a nuestro amparo constitucional. En Perú el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. En Ecuador la Corte de Constitucionalidad tiene entre sus atribuciones resolver de inconstitucionalidades de actos con efectos generales, de la acción que tiene por objeto el amparo de los derechos reconocidos en la Constitución. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad conoce de las impugnaciones contra leyes o disposiciones de contenido general y de las acciones de amparo.

Con lo dicho a vía de ejemplo, se puede dar fe que los tribunales o cortes constitucionales tienen competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad y de amparo. ¿Cuál es la competencia encomendada a la S de C de El Salvador y también de Costa Rica? La misma que la de los tribunales europeos y americanos mencionados. Identificado lo anterior, se concluye que los que abogan por que se incorpore en nuestro sistema de control constitucional un TC están abogando por algo que ya existe. Es como si en Alemania surgieran voces que es necesario promulgar una Constitución, cuando ya la tienen, solo que denominada Ley Fundamental.

Ahora bien, si lo que desean es que se transforme la denominación de la S de C con el nombre expreso de T Constitucional, eso ya es distinto; pero sería nada más una cuestión de forma y no de fondo, porque sus atribuciones serían las mismas que ya se tienen. También se puede discutir de separar el TC de la CSJ, pero también eso no le agregará nada nuevo a sus competencias. Se le daría una independencia administrativa, no jurisdiccional, pues esta ya la tiene. Aducen que con esta separación, sus sentencias serán respetadas y acatadas sin discusión. Mentira, en el momento que lo resuelto por ese "nuevo" TC no sea del agrado de ciertos sectores, de inmediato mostrarán su desacuerdo y volverán las palabras hirientes contra los magistrados, tratando también de destituirlos. "Lo que es, es", la Sala de lo Constitucional es el Tribunal Constitucional salvadoreño.