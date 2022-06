Ante los tiempos convulsionados y confusos que estamos viviendo a causa del desmoronamiento de la moral y la Fe que caracteriza el mundo actual, donde lo bueno es malo y lo malo quieren hacerlo ver como bueno, se da un triunfo histórico de enormes proporciones y gran trascendencia a nivel mundial en el día del Sagrado Corazón de Jesús.

La vida y la verdad han triunfado sobre la muerte y la mentira. Cinco jueces de una valentía extraordinaria de la Corte Suprema de EUA revierten la sentencia Roe vs. Wade que revoca el aborto como "Derecho Constitucional". Desde el punto de vista legal como moral, siempre fue una falsedad que la Constitución garantizara el derecho de matar a los no nacidos en el vientre materno, ya que la vida comienza en el momento de la concepción, y esta mentira acaba de ser expuesta por ese Tribunal.

Con esto se elimina la base legal que permite el aborto en todo el país y da libertad a los estados para prohibirlo. Es una explosión de júbilo y alegría donde se están viendo los frutos de la lucha provida, batalla perseverante de muchos años que pone fin en EUA a 49 años (desde 1973) de asesinatos de casi 70 millones de personas sin contar la pérdida generacional que esto conlleva.

Ya entraron más de la mitad de estados en prohibición del aborto e inmediatamente otros ya comenzaron a resguardar su estado y a blindar sus constituciones. Habrá una fuerte confrontación política. Ya solo 7 de los 50 estados lo tienen legalizado, por ejemplo Nueva York o California que aparte de ser los que tienen mayor permisión, tienen también legalizado, literalmente, el infanticidio. Hay todavía mucho trabajo arduo por delante.

Los últimos tiempos dentro de la Corte Suprema de EUA han jugado un papel superimportante y han sido un instrumento grande del Señor y sin precedentes en la defensa a la vida. En 1991 el juez Clarence Thomas estuvo a punto de ser víctima de un "linchamiento público" por una falsa acusación de violación, el entonces senador Joe Biden fue quien lideró dicho acontecimiento; 31 años después fue Thomas quien lideró en la Corte Suprema la derogación del aborto, dándole un golpe fatal al gobierno demócrata actual y a toda aquella legislación que atenta contra la vida.

Esto es un gran golpe de Esperanza, se comienza a hacer justicia. Significa que cientos de abortorios de Planned Parenthood y Marie Stopes, entre otros, tienen que cerrar por ley, clínicas donde se ha asesinado a millones de personas, gran parte de ellos hispanos y gente de la comunidad afroamericana. Una de las principales victorias es para muchas comunidades de escasos recursos, que han sido muy atacadas con estas políticas de muerte, quienes no han buscado mejorar la calidad de vida de las personas, sino eliminarlas.

Esto es ante todo una batalla espiritual y apenas comienza, es la luz contra la oscuridad. En estos momentos cientos de vidas están siendo salvadas cada minuto, pero hay que redoblar la lucha, pues traerá consecuencias en todo EUA pero también en muchos otros países. Se esperan muchos ataques y confrontaciones a organizaciones provida, iglesias, etcétera. Ya hay muchos planes para destruir a la Iglesia y a la familia por el odio a Dios y al ser humano, sin embargo tenemos la certeza de que el bien es superior y los que están en esta lucha saben que lo que viene es la persecución y están dispuestos a seguir dando la batalla, sin importar lo que venga.

Quiero animar a las personas de bien, católicos coherentes, provida, a seguir luchando y defendiendo el respeto y el derecho a la vida. Este regalo que Dios nos ha dado es una enseñanza de que las luchas tienen sus frutos aunque haya desilusiones, aunque no se vean resultados, pero con la Fe puesta en que nada cae en saco roto. Esta victoria no es solo el resultado de la consolidación de hoy sino de muchas marchas, activismo, batallas libradas durante años, son triunfos que tardan pero que cambian el rumbo de la historia y de la sociedad. Es una lección para no desfallecer y aunque los procesos sean difíciles, siempre hay esperanza de poder hacer algo por aquellos que no tienen voz ni pueden defenderse.

Hay muchos grupos que necesitan manos, fuerza, gente para seguir aportando a la causa y así algún día poder celebrar la victoria de todos aquellos que han luchado en favor de la vida y la familia.

Sigamos celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús y de María.