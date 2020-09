¿Trump o Biden? Implicaciones para Estados Unidos y el mundo (y IV)

Tras las convenciones demócrata y republicana, las últimas encuestas revelan que Joe Biden tiene una ventaja sobre el presidente Donald Trump de 7 a 10 puntos porcentuales. Varios sondeos realizados en estados pendulares que son los claves para el voto del colegio electoral con el que se elige a los presidentes en Estados Unidos mostraron que Biden conservaba su ventaja, aunque no en todos los casos. Las encuestas de Fox News ubicaron a Biden con una ventaja de 9 puntos en Arizona, de 8 puntos en Wisconsin y un margen más estrecho de 4 puntos en Carolina del Norte. Otros sondeos revelaron un margen aún más estrecho en Carolina del Norte, con Biden y Trump separados por 2 puntos, 4 puntos en Pensilvania, con diferencias dentro de los márgenes de error de las encuestas. Muchos afirman que en algunos de esos estados, la ventaja de Biden podría desaparecer. A dos meses de las elecciones su victoria no está garantizada. Cientos de encuestadoras y decenas de miles de analistas nos equivocamos en la última elección en que Donald Trump derrotó a la favorita Hillary Clinton.

Cuando una pandemia contagia a más de 6.3 millones de estadounidenses, se cobra la vida casi de 190 mil y se proyecta que provocará la muerte de 255 mil para el 1.º de noviembre, es el tema dominante de las elecciones. En la última encuesta de CNN realizada a principios de este mes, solo el 40 % aprobó la manera en que Trump se ha enfrentado al virus, mientras que 55 % la desaprueba. Cuando se preguntó qué candidato lidiaría mejor con la pandemia en curso, el 53 % eligió a Biden mientras que solo el 41 % optó por Trump. (CNN, "Cómo el coronavirus decidirá las elecciones de 2020 en EE. UU.", 8.9.2020).

Ayer el célebre periodista Bob Woodward, estrella en la investigación del escándalo de Watergate, dio un adelanto de su libro de próxima publicación –Rage (furia)– donde afirma que en una entrevista el 19 de marzo, Trump, refiriéndose a la pandemia del coronavirus, le dijo: "Siempre quise restarle importancia... Todavía me gusta restarle importancia, porque no quiero crear pánico... Solo se respira el aire y así es como se pasa... Así que es muy difícil. Es muy delicado. También es más mortal que la gripe más agotadora". Pero esa era una historia muy diferente a la que Trump le contaba al público en que minimizó en repetidas ocasiones las dimensiones y consecuencias de la pandemia, afirmando que terminaría en verano. Según una reseña del libro hecha por CNN, el asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien, le advirtió al presidente el 28 de enero que el coronavirus representaba la "mayor amenaza a la seguridad nacional" de su presidencia. Poco después de que el contenido del libro se hizo público en los medios, en la sesión informativa de la Casa Blanca ayer, la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, afirmó: "El presidente nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el COVID". (Maggi Haberman, "Trump admitió que minimizó intencionalmente la amenaza del virus", The New York Times, 9.9.2020).

En enero pasado, tres años después de su presidencia, el Washington Post afirmó que Trump dice 14 mentiras, exageraciones o declaraciones engañosas en promedio por día, y el pasado 13 de julio afirmó que ya superan las 20 mil las afirmaciones falsas o engañosas. Pero mentir en la tradición ciudadana y política estadounidense es una falta grave, aún más viniendo del presidente, pero Trump pareciera ser la excepción a la regla. Con una base político-electoral muy fiel y sólida, nada parece afectar las preferencias de gran parte del electorado por Trump, que merece aún más que Reagan el calificativo del "presidente teflón".

La pregunta es si las explosivas revelaciones del periodista Bob Woodward en su libro respaldadas por grabaciones lograrán, a menos de dos meses de las elecciones, convencer al menos a una pequeña parte de su fiel electorado que su presidente debe dejar la Casa Blanca por el bien de Estados Unidos. Centenas si no miles de millones de personas adentro y afuera de Estados Unidos pensamos que también debería hacerlo por el bien del mundo.