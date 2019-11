Tus hijos (y su educación...)

Pese a lo anterior, los adultos no tomamos muy en serio a los niños; los tratamos como depósitos que se deben llenar –diría Freire–; los castigamos, les exigimos comportamiento de adulto, les prohibimos muchas cosas; no respetamos los rituales y ritmos de la infancia, y lo peor: No valoramos la importancia del juego como elemento central de su desarrollo cognitivo, emocional y físico.

Aprender y jugar, o viceversa, son aspectos fundamentales de la niñez y de su plasticidad cerebral (el juego activa el centro emocional del niño, siempre..., el "juego" es el elemento y el medio de la niñez). En la formación del símbolo, según Piaget, el juego, el juguete y la imitación son fundamentales; en efecto, los niños comienzan a aprender desde que nacen sin que nadie les explique cómo aprender, el aprendizaje simplemente ocurre; y aprenden muchísimo en la etapa más temprana de la infancia, de su medio ambiente y familiar, de sus padres, madres, hermanos; y aunque no nos demos cuenta el hogar es muy pedagógico y todo deja huella.

Muchos coinciden en que cuando los niños llegan a la escuela se interrumpen cuatro procesos vitales de la niñez: 1) el asombro, 2) la emoción, 3) el juego y 4) el interés; y ya no hay espacio para esto porque se deben aprender otros elementos curriculares, memorizar, números, fonemas, reglas, fórmulas, etcétera. En este contexto forzoso, el niño se interesa por unos y rechaza otros de manera natural. Y al llegar a la escuela también aparece la odiosa comparación; grave error, no compare a su hijo con nadie; como afirmaba Mel Levine: "Mentes diferentes, aprendizajes diferentes". La estandarización etaria propicia la comparación y es terrible, cada niño es único. Ni hablar de los sistemas de evaluación... La escuela debe recuperar –pedagógica y didácticamente hablando– el asombro, la emoción, el juego y el interés en los niños, y esto repercutirá en creatividad.

Ningún niño es nulo en nada, los condicionamos, o tenemos padres o maestros que no saben educar, que replican modelos perversos y que no estimulan las capacidades de los niños; cada niño puede llegar a ser lo que él desee si lo respetamos y sabemos guiarlo. Si no somos buenos en algo es porque no nos interesa, no porque tengamos un defecto. Para aprender se necesita interés y emoción, y aprender sin esto es una verdadera pesadilla para los niños. Cuanto más se emociona un niño con algo –y si recibe el apoyo adecuado– puede ser brillante, excepcional, especialista o simplemente muy feliz...

Existen ocho sistemas neuroevolutivos –QED Foundation–: Atención, Memoria, Sistema lingüístico, Ordenación espacial, Ordenación secuencial, Sistema motor, Pensamiento Social y Pensamiento Superior; y no todos somos buenos en todo, debemos conocer bien a los niños para potenciar sus capacidades desarrolladas y/o fortalecer sus áreas débiles, pero con los mecanismos y oportunidades adecuadas.

