Twitter como un libro

Habría que editar y publicar libros con los tuits de algunas cuentas de Twitter; algunas serias, que son muy buenas con numerosas informaciones y reflexiones; otras, menos inteligentes, con errores y tonterías, pero siempre interesantes y decisivas cuando pertenecen a gente poderosa. Ya existen recopilaciones de tuits de Trump. Habría que hacerlo también con otros políticos parecidos, los que manejan ellos mismos su Twitter y pasan ahí horas, tuiteando y retuiteando.

Habría que publicar una recopilación de los tuits de Bukele y de algunos otros funcionarios del gobierno. El contenido no sería de lo más inteligente de la cultura libresca, pero el gesto sí sería valioso, para entender mejor la política de Bukele, lo que dice, y dice mucho, y lo que (no) hace. Para estar al tanto de la actualidad política en nuestro país, tenemos que estar en las redes sociales atentos, entre memes y videos de recetas culinarias, a los anuncios presidenciales que pretenden ser decretos. Twitter es el reinado de Bukele, donde se pueden leer sus tuits a falta de tener lecturas ideológicas, algún marco teórico y conceptual.

Entonces, para los que no tienen redes sociales y no pueden seguir en vivo el espectáculo permanente, he aquí una breve recopilación de algunos tesoros que se pueden encontrar y los tuits más sabrosos que dan una idea bastante clara del estilo peculiar de los que nos gobiernan. Respetando la jerarquía, empecemos con el presidente que publicó el sábado, mientras el país está en uno de los peores momentos de la crisis, una foto de él transformado en mujer gracias a la famosa aplicación FaceApp que le muestra a uno el rostro que tuviese con el sexo opuesto al suyo. Después, sin jerarquía (porque concretamente no la hay), se luce, por ejemplo, el diputado Escalante que se salió de ARENA mediante grandes puestas en escenas (para ir a merodear después alrededor de GANA). Bukele mencionó una reunión privada que tuvo con areneros, por lo que Escalante tuiteó: "¿O sea que mi expartido estuvo ahí, representado por @carlosreyesrr y @ErickRSalguero? Se dan cuenta, el poder del maletín negro, es capaz de violentar hasta la constitución misma". ¿Estaría sugiriendo que en las reuniones que solicita Bukele hay comercio de maletines negros? En cualquier caso, el diputado en cuestión obedece a esta estructura: tuitear, y luego (y solamente después), pensar.

Está también el sorprendente secretario de prensa de la presidencia cuya cuenta de Twitter tiene varias perlas. Denuncia a un diputado por nepotismo cuando está rodeado de los hermanos Bukele y sus amigos. O mejor aun, cuando ataca a Johnny Wright por su abuelo y su padre cuando él es un íntimo de los Saca, entre otros. Sobre una declaración de Johnny Wright, apreciemos también esta frase del actual presidente de la CEPA: "Se sale del huacal pero no del closet". Y ese mismo individuo, ex secretario general de Nuevas Ideas, fue el que creyó que las fases de la epidemia eran un plan del presidente. Mientras Bukele anunciaba que la epidemia estaba en fase de desarrollo 3, Federico Anliker escribió este magnífico tuit: "Presidente @nayibbukele seguiremos las fases que sean para el bien de la población".

Esos son los individuos que nos gobiernan. Y mediante esos fragmentos, vemos cómo gobiernan. Gobiernan como tuitean, gobiernan tuiteando: con ligereza, vulgaridad, improvisación, ignorancia, servilismo, arrogancia, vacuidad e hipocresía. Preocupante.