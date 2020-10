UFG: Propuesta para mejorar las pensiones

Tras 20 años de vigencia de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, y 12 reformas, no se ha logrado mejorar las condiciones para tener una mejor pensión, desincentivando a muchas personas pedir su jubilación, porque “la pensión no me alcanza”.

Ante esta situación, la Universidad Francisco Gavidia, por medio del Observatorio de Políticas Públicas (OPP), realizó una investigación que sirvió como fundamento para hacer una “Propuesta de Reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones de El Salvador, Para mejorar las pensiones y garantizar que sean de por vida”. Y dada la difícil situación fiscal que se vive, esta propuesta también contribuye a reducir el déficit previsional del Gobierno de $17,141mm (Proyecto de Presupuesto 2020, p. 223) a $14,834mm: $2,143mm menos.

Primero, uno de los pilares más importantes para lograr una buena pensión es el pago de intereses por cada inversión con los recursos de los trabajadores. Este pilar se erosionó fuertemente a partir de 2010, cuando el Estado tomó recursos de los trabajadores y pagó en promedio 1.48 % entre 2010-2016. No corrigieron, dieron prioridad al gasto gubernamental a costa de un peor futuro para los trabajadores. Por esto, los ahorros dejaron de recibir $3,567 millones en intereses (Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones), por lo que las pensiones terminarán siendo hasta 30 % más bajas (Molina y Hernández, 2019). Por esto, muchos trabajadores solo recibirían entre 20 % y 30 % de su actual salario.

Segundo, ante el bajo pago de intereses, la Sala emitió una resolución (febrero/2016), que obligó a la Asamblea Legislativa a ajustar aún más las tasas de interés que pagaba el Gobierno, que ya se había fijado en 3 %. Así fue como en abril de 2017 se estableció que se mantenía la tasa de interés por los certificados de inversión previsional (CIP) ya emitidos, y que los nuevos certificados devengarían una tasa de interés de 4.0 %, y de 5.5 % a partir de febrero de 2019. Luego, se estableció que los CIP devengarían una tasa de interés fija de 6 % (septiembre/2017). Se mejoró, pero aún lejos de la realidad. El Gobierno paga por los CIP un promedio de 4.18 %, muy por debajo de que lo que paga por las LETES (promedio sobre 7.5 %), CETES (7.5 %) y títulos valores 9.5 %.

La propuesta de la UFG:

• Modifica la forma de cálculo de la pensión: se paga una pensión más alta mientras el pensionado vive, en vez de que se quede acumulado para sus sobrevivientes.

• Garantiza la pensión de por vida.

• Restablece el principio de equidad de la seguridad social: igual trato a los trabajadores denominados obligados y los optados.

• Establece un ajuste de 2 % cada año para que las pensiones mínimas mantengan su poder adquisitivo; y si la inflación es mayor de 2 % se ajustarán a ese porcentaje.

• Aumenta la pensión máxima de $2,000 a $2,500.

• Las mujeres que no han cotizado hasta ahora deberán tener 60 años y los hombres 65 para pensionarse: comienzan a laborar con nuevas reglas del juego.

• Establece una tasa de interés técnico mínima en 5.75 % por los ahorros que se inviertan, para que los trabajadores reciban más dinero en sus cuentas y puedan tener una mejor pensión.

Esta es la propuesta del OPP-UFG en busca de una solución ante este grave problema social.