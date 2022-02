Ucrania, nueva lección de los límites de geopolítica y diplomacia

El conflicto en Ucrania confirma, a más de cien años de la Primera Guerra Mundial, lo parecido y lo diferente del mundo contemporáneo. Por un lado, el orbe luce más conectado que nunca antes y de ahí la preocupación inmediata acerca de los hechos en Europa Oriental. A diferencia de 1914, cuando la crisis de Julio tras un asesinato de inspiraciones nacionalistas en Sarajevo no despertó preocupación unánime ni siquiera en el Imperio Austrohúngaro, en este mundo de inicios del siglo XXI en que todo es transversal, es muy difícil que un conflicto regional no afecte a la aldea global.

Pero las motivaciones de estados e imperios continúan siendo las mismas: explotación de recursos para alimentar la maquinaria industrial, económica o militar. Donde haya necesidad de expansión, invasión o alianza, se urdirá el recurso ideológico y propagandístico necesario, ya sea que se hable de seguridad nacional, de superioridad racial, de espacio vital o de reivindicaciones históricas.

Hay algo muy primario en la preocupación rusa acerca de Ucrania, una jugada desesperada de ajedrez geopolítico ante el interés de la segunda antigua república socialista más poderosa de entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte; Bielorrusia y Ucrania son la última trinchera de Rusia ante la expansión que la OTAN ha tenido desde 1997 y que se tradujo en el reclutamiento como aliados de 14 de los países ubicados detrás de la Cortina de Hierro, incluidos los países bálticos.

Pero también hay un interés por devolver a la nación al protagonismo que perdió en las últimas décadas ante la eclosión de la República Popular de China y el reverdecido protagonismo alemán en Europa Occidental. Y eso no sólo se consigue controlando más recursos naturales -Ucrania es un actor poderoso por sus reservas y/o producción de uranio, níquel, cobre, hierro, neón, el paladio y el platino- sino dominando la agenda diplomática, demostrando que se cuenta con herramientas militares para romper los equilibrios y exhibiendo fuerza ante los otros poderes.

Aparentemente, nadie en el mundo quiere una guerra europea. Exceptuando a los leprosos de la comunidad internacional, El Salvador entre ellos por antojo personal del presidente de la República, hay un clamor por la paz. Esa convicción casi unánime no debe entenderse como una garantía de no agresión contra la nación ucraniana, que se enfrenta a los tanques y tropas de Vladímir Putin en solitario. Esa es una lección aprendida de los conflictos del último cuarto de siglo, respetar el principio de no intervención hasta donde sea posible, siempre y cuando las alianzas y convenios no supongan lo contrario. Y a diferencia de 1914, cuando los acuerdos entre los imperios forzaron la conflagración apenas un mes después del magnicidio en Sarajevo, hay en estos tiempos una comprensión más pragmática y probablemente cínica de las relaciones internacionales.

No todos los estados importan lo mismo, lo hacen sólo en la medida que se acercan al área de influjo y sirven a la agenda de los poderes fundamentales. Y sobre todo, después de los dos conflictos mundiales, de la Guerra Fría, de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, el mundo político se resignó a vivir en conflicto, descartada la pretensión humanista de un solo mundo y una sola nación. Como lo resumiera el periodista estadounidense Ambrose Bierce hace más de un siglo, la paz es un período de trampas entre dos luchas.