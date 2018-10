Un ENADE exitoso

Se desarrolló la 18.ª edición de ENADE, que organiza ANEP anualmente para hacer propuestas a la nación. En esta edición escogieron acertadamente como tema Desarrollo Humano y Empleo, dos necesidades lacerantes en nuestro El Salvador de ahora, que amerita enfocar los esfuerzos de la sociedad en esa dirección. ANEP presentó un documento al respecto con una cobertura bastante completa sobre su visión al respecto, tercero sobre el tema que tiene como finalidad "generar más y mejores empleos en el país".

En el formato de esta ocasión presentaron ponencias magistrales, expertos en diferentes temas, un exponente del Banco Mundial sobre educación temprana; Alejandro Poma, de FUSAL, sobre salud y nutrición para el desarrollo humano; y un experto que disertó sobre la estructura básica para el desarrollo humano donde las metas es el 100 % cabeceras departamentales pavimentadas, 100 % viviendas con agua potable, 100 % manejo de desechos sólidos.

El documento de 78 páginas enfatiza en la necesidad de trabajar en docentes para el aprendizaje, mejor infraestructura, tecnología, universalización de idiomas, valores para vida, aprendizaje, aprendiendo a trabajar, arte en las escuelas, deportes y ciencias para modernizar la educación, el documento se encuentra en la página web de ANEP.

Como es costumbre invitaron al presidente de la República que delegó al vicepresidente Óscar Ortiz, que no tiene un discurso confrontativo ni pro Foro de Sao Paulo. Luis Cardenal, presidente de ANEP, a pesar de que hay tanto que reclamar al gobierno, fue un discurso conciliador en el que hizo ver la situación delicada en el país y la necesidad de trabajar juntos como país y superar las adversidades.

El plato fuerte de la tarde fue que lograron reunir por primera vez a los 4 candidatos presidenciales, a una especie de debate sobre los temas importantes para el desarrollo, su visión sobre el desarrollo humano, educación, salud, seguridad y empleo. Fue el plato fuerte pues no se había tenido a todos en una plataforma de altísima visibilidad como es el ENADE, al que reproducen los medios ampliamente ante un público que representa la clase micro pequeña mediana y gran empresa los generadores de empleo, que inciden en el desarrollo, muy diferente de la plaza pública o visitas a territorio en solitario, pues dio la oportunidad de comparar el desempeño de cada uno, además de poderlos evaluar en su presentación, su sinceridad y la conexión, que es fundamental entre un político y su público. Las reglas fueron estrictas, rifado el turno de cada candidato para exponer sobre el punto específico, tenían cinco minutos para desarrollar su exposición, tiempo en el cual si no había terminado la ponencia cerraban el micrófono, no se permitió aplaudir durante la exposición de cada candidato o "hacer barra", reservando los aplausos para el final de la intervención para mantener el ambiente de seriedad que se buscaba, en general se desempeñaron bien.

En ese auditorio el favorito era obviamente el empresario Calleja, pero el auditorio se comportó de manera respetuosa con todos.

Los dirigentes principales de los partidos de los candidatos se hicieron presentes, ARENA con una nutrida delegación, del FMLN algunos diputados, acompañantes de VAMOS, una nutrida delegación de seguidores de Bukele, curiosamente no se vio a ningún dirigente de GANA, el partido por el cual corre.

En general se comprometieron a apoyar las propuestas de ANEP, debate de altura, solamente hubo un ataque político a los partidos que ya gobernaron, el resto se enfocó en propuestas.

Evaluaremos las participaciones en otra.