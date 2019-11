Un alto en el camino

Esta columna salió a la luz el 4 de septiembre de 1995, como parte de un proyecto gestado en la administración superior del periódico, para divulgar la necesidad imperiosa de unir fuerzas y voluntades alrededor de un Proyecto de Nación. Eran momentos en que se había empezado a observar un cierto distanciamiento entre el gobierno del Presidente Calderón —de grata recordación— y el sector el privado organizado representado por la ANEP. La razón: La intención de dolarizar la economía, reducir a CERO el arancel para las importaciones y el aumento al IVA del 10 al 15%. Contrario a lo que pensaban las autoridades, la adopción de estas medidas, a juicio de la cúpula empresarial, se agregaría a las causas de la debilidad que ya estaba mostrando la economía, después del robusto crecimiento registrado durante el quinquenio anterior.

La nota de presentación que hizo el periódico para dar a conocer la apertura de un espacio especial para dar cabida, todos los días de la semana, a la opinión de diferentes colaboradores que solo de manera eventual expresaban sus ideas en este medio, la tituló: "El libre juego de ideas". En la misma se destaca el beneficio que aportaríamos a la sociedad, quienes fuimos invitados a unirnos al proyecto: Roberto Turcios, Rodolfo Parker, Salvador Samayoa, José Luis Trigueros, David Escobar Galindo, Herman Schlageter y quien escribe. Más tarde se uniría Mirna Liévano de Márquez. De este grupo inicial, únicamente quedamos David y el suscrito; pero a partir de hoy, solo el buen amigo y laureado poeta y escritor, sin límites.

La razón de retirarme voluntariamente de manera abrupta y anticipada —porque me había trazado la meta de "jubilarme" cuando la columna cumpliera su XXV aniversario, si Dios y los dueños del periódico lo permitían— es muy simple: el peso de los años y el consiguiente desgaste de la salud, me están pasando la factura antes de lo esperado. Esta sensación se acentuó después de escribir sin ninguna interrupción 1,320 columnas. Sin embargo, tomar la decisión de dejar el espacio no me resultó nada fácil, después de todo esta columna, que se inició bajo el título genérico de "Sendas y Surcos", había sido el vehículo por excelencia para compartir mis ideas en torno a ese país que soñamos desde niños. Los médicos consultados terminaron de convencerme de que mi ciclo había terminado. Así de sencillo.

Dicho esto, debo pedir perdón a quienes pude haber ofendido con mis opiniones. Esto lo acompaño con un agradecimiento imperecedero a quienes siempre o eventualmente, separaron un espacio para seguirme con mis desvaríos, que por lo antes dicho, siempre se guiaron por aquel ideal nunca abandonado, de contribuir con un granito de arena para la edificación de una sociedad cualitativamente distinta.

No puedo concluir esta última entrega, sin reconocer la deferencia con que siempre me distinguió el apreciado amigo José Roberto, así como la visión con que ha conducido al periódico, aferrado a los principios heredados de sus fundadores. Mantener por más de un siglo estos principios, supongo que ha sido una tarea titánica y con pocos precedentes. Esto lo ilustra el prestigio que bajo su dirección ha mantenido el medio aun en épocas turbulentas.

Aprovecho la ocasión para expresar mis agradecimientos más sentidos para ese selecto grupo de la redacción del periódico y en general a todo su personal. Y de manera especial, a quienes tuvieron la paciencia de leer hasta tres versiones diferentes, antes de que la columna se imprimiera. Haber compartido este espacio con antiguos y actuales colegas, ha sido también un enorme privilegio.

Termino aceptando que el espacio que me reservó el periódico por más de veinticuatro años, me permitió valorar el significado de decir lo que se piensa. Esto me lleva a compartir una frase que me quedó grabada después de leer uno de los tantos libros escritos por uno mis autores favoritos.

Esta reza así: "Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavo y de experimentar los riesgos de la libertad". (Mario Vargas Llosa: La verdad de las mentiras).