¡Un año 2021 lleno de armonía!

Muchas personas decían: "Ya quiero que termine el año 2020" y lo culpaban por todo el dolor y desesperanza que ha causado en la humanidad. Nada más lejos de la realidad.

Este año que ha terminado nos deja una gran enseñanza espiritual y una formación de hábitos y amor por la vida increíbles de imaginar en años anteriores.

Este tiempo de Gracia que Dios nos ha permitido vivir está lleno de milagros y bendiciones, y ahora que se fue, debemos continuar creciendo en la práctica con uno de los valores más importantes para nuestras vidas: la armonía.

Cuando hablamos de Dios y proclamamos "Jesús es el Señor" lo hacemos gracias al Espíritu Santo. Sabemos que hay diversos dones pero un solo Espíritu, hay muchos Ministerios pero el Señor es el mismo. Existen diferentes obras pero es Dios quien obra en todas ellas.

Las partes del cuerpo son muchas pero el cuerpo es uno. Nos bautizaron en un único Espíritu para ser un solo cuerpo. Un solo miembro no puede ser un cuerpo. ¿Si todo el cuerpo fuera oído cómo podríamos ver, oler, saborear o sentir el calor o el frío? ¿Dónde estaría el cuerpo?

Dios dispuso dónde poner a cada miembro para que todos se cuidaran y se preocuparan los unos por los otros. No todos hablan en lenguas, no todos son profetas, no todos curan. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primero están los apóstoles, luego los profetas, los maestros, los milagros, el don de curaciones, asistencia material, administración de la iglesia, diversos dones de lenguas (Corintios 12, 1-29).

Somos diversos, diferentes y formamos el Cuerpo de Cristo.

Para que exista armonía debemos comprender que todos los miembros somos iguales y por tanto tenemos igual importancia y que debemos cuidarnos los unos a otros. Esto podemos aplicarlo en la crisis por la pandemia, en los Órganos del Estado, las empresas, en nuestros trabajos y también en nuestras familias.

Todo Reino que se divide corre a la ruina, no hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Todos somos iguales, y necesitamos la armonía. (Mateo 12,25).

Nuestro país enfrenta divisiones internas en todos los sectores y grupos sociales, a causa de la política, la religión y la equidad de género.

El Salvador entero, la sociedad y las familias, necesitamos encontrar y rescatar el valor de la armonía. Si tomamos la explicación bíblica y la adaptamos a la realidad social salvadoreña, podremos comprender que ninguna persona, grupo social o población es igual a otro, la razón es simple, somos miembros de una nación y todas las personas nos necesitamos las unas a las otras para sacar adelante a nuestro país. El error que comete la mayoría es pensar que no necesitan de otras personas o entidades para salir adelante en sus empresas, instituciones, grupos políticos, etcétera. Y esta forma de actuar y pensar solo lleva a la ruptura social.

Tomemos la enseñanza bíblica y apliquemos esto a nuestras vidas. En la familia a pesar de los divorcios, los hijos necesitan de ambos progenitores; en las sociedades mercantiles los socios se necesitan mutuamente; en los partidos políticos se necesitan pesos y contrapesos; en la economía son requeridos los proveedores y los compradores; en el arte y la literatura necesitamos a las personas creadoras, y a quienes disfruten sus obras; en el Estado necesitamos quien legisle, quien ejecute y quien juzgue lo actuado.

El año 2021 ha comenzado, aprendamos a practicar la armonía, para sacar adelante a nuestras familias y a nuestro querido El Salvador. Dios les bendiga.