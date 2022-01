Audio

Un año de retos

Por cuestiones del destino y debido a que mi columna, de haberse publicado, habría correspondido con el 25 de diciembre y el primero de enero, tengo ya tres semanas de no escribir y no pude, por tanto, desear feliz Navidad a tantos salvadoreños buenos, que hoy celebraron la fiesta en el exilio, o injustamente detenidos, como los presos políticos del régimen, entre los que algunos amigos míos se encuentran, como Calixto Mejía, Carlos Cáceres, Neto Muyshondt, o en la distancia, los exiliados por los desmanes del dictador, como el doctor Quijano o Nidia Díaz, que se suman a cientos de compatriotas más.

Aquí no se trata si yo estaba o no de acuerdo con los planteamientos de cada uno de ellos; de hecho, con la mayoría no, pero el asunto es que han sido encarcelados u obligados a marcharse, no porque se haya probado su culpabilidad en algo, sino porque el carnicero y sus esbirros de la Corte, juzgados y Fiscalía, han decidido aniquilar a la oposición; y para ello, acuerpados todavía por las vergonzosas jefaturas de la Policía y del Ejército, los defensores del régimen inventan delitos para sus detractores y mancillan aún más la pobre ley salvadoreña, violentando los más elementales derechos humanos, como impedir las visitas de los privados de libertad o torturándolos psicológica y de acuerdo con algunas fuentes hasta físicamente; motivo por el cual, dicen nuestros informantes, que recientemente el exalcalde capitalino debió ser ingresado de emergencia, pero nuevamente con el asqueroso hermetismo que caracteriza a la detestable tiranía.

Por supuesto que los anencefálicos seguidores del califa y aquellos que se encuentran en la nómina del maletín negro nunca verán nada malo y continuarán, por el otro lado, insistiendo en que lo que nosotros queremos es que vuelvan "los mismos de siempre", ¡como si alguna vez se hubieran ido!, ¿o de dónde creen que proviene el señor Herbert Saca, o el detestable Walterio Araujo, o la indiciada por los Estados Unidos, Carolina Recinos?, ¿o Cucalón, aquel farsante que se "tiró" en la Feria para culpar a otros?, ¿o Auerbach, hoy diputado por GANA, pero precandidato de no sé cuántos partidos políticos?, ¿o el flamante jefe de la facción oficialista, quien también es viejo de andar en la política, cercano a los partidos que hoy despotrica, junto al no menos viejo, diputado Bruch, vergüenza de su propio padre?

Esos son los flamantes representantes de la nueva casta; serviles funcionarios, que reconocen en público que obedecen ciegamente al nuevo Herodes salvadoreño, como lo acaba de hacer cierta diputada, y que vociferan contra sus antiguos institutos.

Y en medio, nos encontramos los salvadoreños de a pie, los que nunca hemos pertenecido a ningún partido, ni vivimos de la política y que hemos defendido nuestras opiniones a pesar del insulto constante y la amenaza del régimen por callar nuestra voz; y ahí seguiremos, elevando el grito que pide libertad; libertad para opinar, libertad para decidir y libertad para disentir.

Por eso, este año que comienza será uno de retos, que nos hará movernos y pelear hasta con los puños contra un dictadorzuelo que se rodea de los fusiles fratricidas que pretenden callar el clamor del Pueblo que se levanta contra los peores –que hoy nos gobiernan– y que parecen estar dispuestos a saquear las arcas del Estado, a juzgar por los préstamos que aprueban, los viajes que realizan y los indignos reclamos como el que acaba de admitir la Corte ilegítima, en donde aparentemente se pretende favorecer con no sé cuántos cientos de millones de dólares a la canciller del régimen y a su familia.

Este año iniciamos exigiendo la libertad para los presos políticos y advirtiendo de las vivezas de ratón que el lord tenebroso especula para los siguientes meses, cuando podrían "desaparecer" las pensiones, pagar los salarios y la deuda con bitcóin y expropiar las tierras de cualquier cantidad de salvadoreños, para obsequiárselas a los chinos, que las habrían adquirido con un ridículo estadio y un malecón para el ocio, en tanto la población muere por falta de medicinas o alimentos de calidad. Este año, empezamos recordando que el 16 de enero marchamos y que pronto el tirano perderá el espurio control que piensa que tiene; porque, ¡gracias a Dios, cada vez más salvadoreños ya tenemos clara cuál es la ruta!